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Bloomberg: ЕС стремится стать главным покупателем российского газа - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: ЕС стремится стать главным покупателем российского газа
Bloomberg: ЕС стремится стать главным покупателем российского газа - 23.07.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: ЕС стремится стать главным покупателем российского газа
ЕС по-прежнему конкурирует с Китаем за звание главного покупателя трубопроводного газа ПАО "Газпром", передает агентство Bloomberg. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T12:00+0300
2024-07-23T12:00+0300
энергетика
россия
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газ
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. ЕС по-прежнему конкурирует с Китаем за звание главного покупателя трубопроводного газа ПАО "Газпром", передает агентство Bloomberg."Даже после многих раундов международных санкций Россия по-прежнему поставляет значительные объемы газа в некоторые европейские страны, и в этом году эти объемы фактически выросли", — говорится в публикации.Согласно данным Bloomberg, поставки трубопроводного газа "Газпрома" его клиентам в Европе с начала года до июня составили 14,6 миллиарда кубометров. Это значительно меньше, чем раньше, но сравнимо с объемами поставок в Китай. Вполне возможно, что в ближайшем будущем Китай станет крупнейшим покупателем российского газа, превзойдя Европу.Тем не менее, "Газпром" все еще является ключевым поставщиком для ряда стран, включая Австрию, Венгрию и Словакию. Поставки газа в этот регион в первом полугодии выросли более чем на 26% по сравнению с прошлым годом.Кроме того, существует риск, что потоки через территорию Украины могут прекратиться после истечения транзитного контракта в 2024 году. Киев неоднократно заявлял, что не намерен продлевать соглашение, но европейские чиновники ведут переговоры о том, чтобы российский газ продолжал поступать через страну, заключили в издании.
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россия, ес, китай, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, КИТАЙ, Газ
12:00 23.07.2024
 
Bloomberg: ЕС стремится стать главным покупателем российского газа

Bloomberg: ЕС соперничает с КНР за звание главного покупателя российского газа

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. ЕС по-прежнему конкурирует с Китаем за звание главного покупателя трубопроводного газа ПАО "Газпром", передает агентство Bloomberg.
"Даже после многих раундов международных санкций Россия по-прежнему поставляет значительные объемы газа в некоторые европейские страны, и в этом году эти объемы фактически выросли", — говорится в публикации.
Согласно данным Bloomberg, поставки трубопроводного газа "Газпрома" его клиентам в Европе с начала года до июня составили 14,6 миллиарда кубометров. Это значительно меньше, чем раньше, но сравнимо с объемами поставок в Китай. Вполне возможно, что в ближайшем будущем Китай станет крупнейшим покупателем российского газа, превзойдя Европу.
Тем не менее, "Газпром" все еще является ключевым поставщиком для ряда стран, включая Австрию, Венгрию и Словакию. Поставки газа в этот регион в первом полугодии выросли более чем на 26% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, существует риск, что потоки через территорию Украины могут прекратиться после истечения транзитного контракта в 2024 году. Киев неоднократно заявлял, что не намерен продлевать соглашение, но европейские чиновники ведут переговоры о том, чтобы российский газ продолжал поступать через страну, заключили в издании.
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ЭнергетикаРОССИЯЕСКИТАЙГаз
 
 
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