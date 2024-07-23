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Bloomberg: ЕС стремится стать главным покупателем российского газа
Bloomberg: ЕС стремится стать главным покупателем российского газа - 23.07.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: ЕС стремится стать главным покупателем российского газа
ЕС по-прежнему конкурирует с Китаем за звание главного покупателя трубопроводного газа ПАО "Газпром", передает агентство Bloomberg. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T12:00+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. ЕС по-прежнему конкурирует с Китаем за звание главного покупателя трубопроводного газа ПАО "Газпром", передает агентство Bloomberg."Даже после многих раундов международных санкций Россия по-прежнему поставляет значительные объемы газа в некоторые европейские страны, и в этом году эти объемы фактически выросли", — говорится в публикации.Согласно данным Bloomberg, поставки трубопроводного газа "Газпрома" его клиентам в Европе с начала года до июня составили 14,6 миллиарда кубометров. Это значительно меньше, чем раньше, но сравнимо с объемами поставок в Китай. Вполне возможно, что в ближайшем будущем Китай станет крупнейшим покупателем российского газа, превзойдя Европу.Тем не менее, "Газпром" все еще является ключевым поставщиком для ряда стран, включая Австрию, Венгрию и Словакию. Поставки газа в этот регион в первом полугодии выросли более чем на 26% по сравнению с прошлым годом.Кроме того, существует риск, что потоки через территорию Украины могут прекратиться после истечения транзитного контракта в 2024 году. Киев неоднократно заявлял, что не намерен продлевать соглашение, но европейские чиновники ведут переговоры о том, чтобы российский газ продолжал поступать через страну, заключили в издании.
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россия, ес, китай, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, КИТАЙ, Газ
Bloomberg: ЕС стремится стать главным покупателем российского газа
Bloomberg: ЕС соперничает с КНР за звание главного покупателя российского газа
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
ЕС по-прежнему конкурирует с Китаем за звание главного покупателя трубопроводного газа ПАО "Газпром", передает
агентство Bloomberg.
"Даже после многих раундов международных санкций Россия по-прежнему поставляет значительные объемы газа в некоторые европейские страны, и в этом году эти объемы фактически выросли", — говорится в публикации.
Согласно данным Bloomberg, поставки трубопроводного газа "Газпрома" его клиентам в Европе с начала года до июня составили 14,6 миллиарда кубометров. Это значительно меньше, чем раньше, но сравнимо с объемами поставок в Китай. Вполне возможно, что в ближайшем будущем Китай станет крупнейшим покупателем российского газа, превзойдя Европу.
Тем не менее, "Газпром" все еще является ключевым поставщиком для ряда стран, включая Австрию, Венгрию и Словакию. Поставки газа в этот регион в первом полугодии выросли более чем на 26% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, существует риск, что потоки через территорию Украины могут прекратиться после истечения транзитного контракта в 2024 году. Киев неоднократно заявлял, что не намерен продлевать соглашение, но европейские чиновники ведут переговоры о том, чтобы российский газ продолжал поступать через страну, заключили в издании.
Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, заявил Миллер