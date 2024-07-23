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Индекс Мосбиржи к закрытию торгов преодолел дневное снижение

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов преодолел дневное снижение - 23.07.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов преодолел дневное снижение

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии вторника вырос на 0,11%, преодолев дневное снижение, следует из данных Московской биржи. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T19:17+0300

2024-07-23T19:17+0300

2024-07-23T19:17+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии вторника вырос на 0,11%, преодолев дневное снижение, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,11%, до 3028,01 пункта, долларовый РТС - на 0,67% до 1092,67 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевеет на 2,17%, до 80,61 доллара за баррель. "Российский рынок акций во вторник открылся в небольшом плюсе по индексу Мосбиржи, затем перешел к умеренной нисходящей динамике, однако к концу дня покупатели вновь активизировались. Нефтяные цены перешли к снижению, но при этом удержались выше 80 долларов за баррель. При этом рубль укреплялся, что выступало фактором давления", - отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Эксперт добавляет, что внешний фон был смешанным. Китайские индексы снижались на 1,6-3%. Европейские площадки двигались преимущественно в небольшом плюсе, а данные по продажам на вторичном рынке жилья США за июнь вышли чуть хуже прогнозов аналитиков, отмечает Бахтин. "Слабая динамика индекса связана с продолжительным снижением нефти, которое длится с начала июля, достаточно дорогим рублем, который укрепляется на фоне налогового периода, а также возможным повышением ключевой ставки", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции "Киви" (+21,81%), "Сегежи" (+4,42%), ЮМГ (+4,20%), ДЭК (+2,74%), Solidcore (+2,42%), Ашинского металлургического завода (+2,03%), "Газпрома" (+1,64%), "Россетей" (+1,19%), "Фосагро" (+1,13%). В лидерах снижения стоимости – акции "Распадской" (-2,99%), НМТП (-2,48%), расписки "Глобалтранса" (-2,41%), акции "Новабев" (-2,33%), расписки Head Hunter (-2,2%), "Совкомфлота" (-2,14%), "Мечела" (префы снижаются на 1,96%, обыкновенные акции – на 1,87%), "Акрона" (-1,79%). ПРОГНОЗЫ "Российский рынок уже может получать поддержку от реинвестирования ранее выплаченных дивидендов, но ожидания итогов заседания ЦБ и склонность рубля к укреплению в ближайшие дни могут сдерживать покупателей. Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 июля – 3000-3100 пунктов", - говорит Бахтин. Владимир Чернов из Freedom Finance Global дает прогноз по индексу Мосбиржи на среду – диапазон 3000-3100 пунктов. "На этой неделе ключевым событием будет решение Банка России. Регулятор может повысить ее с 16% до 18% и дать "ястребиный" сигнал, допускающий повышение ставки на последующих заседаниях, а также повысить диапазон ставки на этот и следующие годы в своем обновленном среднесрочном прогнозе", - отмечает Федосов.

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биржевые торги, индекс мосбиржи, ртс, российский рынок акций