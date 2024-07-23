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Кабмин продолжит определять основания для отсрочки по налогам

Кабмин продолжит определять основания для отсрочки по налогам - 23.07.2024, ПРАЙМ

Кабмин продолжит определять основания для отсрочки по налогам

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает до конца 2028 года право правительства РФ устанавливать дополнительные основания для... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T14:12+0300

2024-07-23T14:12+0300

2024-07-23T14:45+0300

налоговая отсрочка

налоги

госдума

правительство рф

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает до конца 2028 года право правительства РФ устанавливать дополнительные основания для отсрочки по уплате налогов. Документ первоначально предусматривал изменения в Налоговый кодекс, связанные с реализацией основных направлений налоговой политики. В рамках второго чтения он был дополнен рядом норм, в том числе в части полномочий кабмина. Одна из них продлевает на 2025-2028 годы право правительства устанавливать дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; менять порядок и условия ее предоставления. Также устанавливаются правовые основания для обеспечения централизованной передачи сведений о многодетных семьях в ФНС России. Это позволит членам таких семей получать налоговые льготы по имущественным налогам в беззаявительном порядке. А ФНС получает полномочия утверждать критерии ликвидности имущества, которое может быть предметом залога, и оценивать платежеспособность лица, заинтересованного в изменении срока уплаты налоговых платежей. Физлицам же, не являющимся ИП, предоставляется возможность в налоговых декларациях, заявлениях и других документах, направляемых в налоговые органы, указывать вместо ИНН или персональных данных свой номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. Одновременно отменяется подача "нулевой" упрощенной отчетности, если компания не вела деятельность. Также снижаются требования для перехода компаний к налоговому мониторингу: к объему полученных доходов и величине активов - с 1 миллиарда до 800 миллионов рублей; по уплаченным налогам – со 100 миллионов до 80 миллионов рублей. При этом в перечень организаций, для которых выполнение этих требований не является обязательным для участия в налоговом мониторинге, включаются бывшие участники консолидированных групп налогоплательщиков, операторы лотерей, организации, государственные и муниципальные учреждения, а также холдинги с суммарным объемом доходов материнской компании и контролируемых ею "дочек" (с долей от 50%) не менее 10 миллиардов рублей и такой же совокупной стоимостью активов. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20240722/gosposhlina-850327770.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

налоговая отсрочка, госдума, правительство рф