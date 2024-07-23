https://1prime.ru/20240723/posevy-850375302.html
Площадь застрахованных посевов в России выросла на 51 процент
Площадь застрахованных посевов в России выросла на 51 процент - 23.07.2024, ПРАЙМ
Площадь застрахованных посевов в России выросла на 51 процент
Площадь застрахованных посевов в России в первом полугодии выросла на 51%, до 8,3 миллиона гектаров, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T18:36+0300
2024-07-23T18:36+0300
2024-07-23T18:36+0300
экономика
посевы
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/66/837256637_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_db5a57d47c502c44d29b8e371409778f.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Площадь застрахованных посевов в России в первом полугодии выросла на 51%, до 8,3 миллиона гектаров, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА). "В первом полугодии 2024 года аграрии России застраховали на 51% больше площадей под сельхозкультурами, чем годом ранее. По данным Национального союза агростраховщиков, за этот период заключены договоры страхования в отношении 8,3 миллиона гектаров. Для сравнения, за первые 6 месяцев 2023 года сельхозпроизводители застраховали 5,5 миллиона гектаров посевов", - указывается в сообщении. Аграриям доступны на условиях субсидирования две программы: "мультирискового" страхования и защиты на случай чрезвычайных ситуаций. Показатели застрахованной по ним площади практически сравнялись: по "мультирисковому" страхованию обеспечено страховой защитой почти 4,2 миллиона гектаров, по программе "ЧС" - более 4,1 миллиона гектаров, указывается там же. Наиболее активным спросом у аграриев пользовалась программа "ЧС", застрахованные по ней посевы увеличились в 2 раза: +104% по отношению к аналогичному периоду годом ранее (2 миллиона гектаров). По "мультирисковой" программе прирост составил 20% (годом ранее, 3,5 миллиона гектаров), отмечается в сообщении. "Обращает на себя внимание тенденция снижения стоимости страхования урожая, в том числе для агрария. За последние три года средний страховой взнос на 1 гектар культур ярового сева по программе мультирискового страхования сократился в 2 раза – с 1270 рублей на 1 гектар до 650 рублей… Аналогичная тенденция и в страховании по программе на случай ЧС: если в момент ее старта в 2022 году стоимость страхования 1 гектара весеннего сева составляла 561 рубль, в первом полугодии 2023 года – 434 рубля, сейчас – 317 рублей", – отметил президент НСА Корней Биждов. Страхование сельхозживотных осталось практически на прежнем уровне: за первые шесть месяцев застраховано 5,7 миллиона условных голов по сравнению с 5,9 миллиона условных голов годом ранее. Средний страховой взнос на 1 условную голову животного в этом году составил 277 рублей (годом ранее – 287 рублей), сообщает НСА.
https://1prime.ru/20240716/urozhay-850177382.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/66/837256637_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_9b1f851253ffb715b9888ab952475e87.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
посевы
Площадь застрахованных посевов в России выросла на 51 процент
НСА: площадь застрахованных посевов в России в первом полугодии выросла на 51%
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Площадь застрахованных посевов в России в первом полугодии выросла на 51%, до 8,3 миллиона гектаров, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА).
"В первом полугодии 2024 года аграрии России застраховали на 51% больше площадей под сельхозкультурами, чем годом ранее. По данным Национального союза агростраховщиков, за этот период заключены договоры страхования в отношении 8,3 миллиона гектаров. Для сравнения, за первые 6 месяцев 2023 года сельхозпроизводители застраховали 5,5 миллиона гектаров посевов", - указывается в сообщении.
Аграриям доступны на условиях субсидирования две программы: "мультирискового" страхования и защиты на случай чрезвычайных ситуаций. Показатели застрахованной по ним площади практически сравнялись: по "мультирисковому" страхованию обеспечено страховой защитой почти 4,2 миллиона гектаров, по программе "ЧС" - более 4,1 миллиона гектаров, указывается там же.
Наиболее активным спросом у аграриев пользовалась программа "ЧС", застрахованные по ней посевы увеличились в 2 раза: +104% по отношению к аналогичному периоду годом ранее (2 миллиона гектаров). По "мультирисковой" программе прирост составил 20% (годом ранее, 3,5 миллиона гектаров), отмечается в сообщении.
"Обращает на себя внимание тенденция снижения стоимости страхования урожая, в том числе для агрария. За последние три года средний страховой взнос на 1 гектар культур ярового сева по программе мультирискового страхования сократился в 2 раза – с 1270 рублей на 1 гектар до 650 рублей… Аналогичная тенденция и в страховании по программе на случай ЧС: если в момент ее старта в 2022 году стоимость страхования 1 гектара весеннего сева составляла 561 рубль, в первом полугодии 2023 года – 434 рубля, сейчас – 317 рублей", – отметил президент НСА Корней Биждов.
Страхование сельхозживотных осталось практически на прежнем уровне: за первые шесть месяцев застраховано 5,7 миллиона условных голов по сравнению с 5,9 миллиона условных голов годом ранее. Средний страховой взнос на 1 условную голову животного в этом году составил 277 рублей (годом ранее – 287 рублей), сообщает НСА.
Россиян научили, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге