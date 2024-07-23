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Площадь застрахованных посевов в России выросла на 51 процент - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Площадь застрахованных посевов в России выросла на 51 процент
Площадь застрахованных посевов в России выросла на 51 процент - 23.07.2024, ПРАЙМ
Площадь застрахованных посевов в России выросла на 51 процент
Площадь застрахованных посевов в России в первом полугодии выросла на 51%, до 8,3 миллиона гектаров, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T18:36+0300
2024-07-23T18:36+0300
экономика
посевы
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Площадь застрахованных посевов в России в первом полугодии выросла на 51%, до 8,3 миллиона гектаров, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА). "В первом полугодии 2024 года аграрии России застраховали на 51% больше площадей под сельхозкультурами, чем годом ранее. По данным Национального союза агростраховщиков, за этот период заключены договоры страхования в отношении 8,3 миллиона гектаров. Для сравнения, за первые 6 месяцев 2023 года сельхозпроизводители застраховали 5,5 миллиона гектаров посевов", - указывается в сообщении. Аграриям доступны на условиях субсидирования две программы: "мультирискового" страхования и защиты на случай чрезвычайных ситуаций. Показатели застрахованной по ним площади практически сравнялись: по "мультирисковому" страхованию обеспечено страховой защитой почти 4,2 миллиона гектаров, по программе "ЧС" - более 4,1 миллиона гектаров, указывается там же. Наиболее активным спросом у аграриев пользовалась программа "ЧС", застрахованные по ней посевы увеличились в 2 раза: +104% по отношению к аналогичному периоду годом ранее (2 миллиона гектаров). По "мультирисковой" программе прирост составил 20% (годом ранее, 3,5 миллиона гектаров), отмечается в сообщении. "Обращает на себя внимание тенденция снижения стоимости страхования урожая, в том числе для агрария. За последние три года средний страховой взнос на 1 гектар культур ярового сева по программе мультирискового страхования сократился в 2 раза – с 1270 рублей на 1 гектар до 650 рублей… Аналогичная тенденция и в страховании по программе на случай ЧС: если в момент ее старта в 2022 году стоимость страхования 1 гектара весеннего сева составляла 561 рубль, в первом полугодии 2023 года – 434 рубля, сейчас – 317 рублей", – отметил президент НСА Корней Биждов. Страхование сельхозживотных осталось практически на прежнем уровне: за первые шесть месяцев застраховано 5,7 миллиона условных голов по сравнению с 5,9 миллиона условных голов годом ранее. Средний страховой взнос на 1 условную голову животного в этом году составил 277 рублей (годом ранее – 287 рублей), сообщает НСА.
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посевы
Экономика, Посевы
18:36 23.07.2024
 
Площадь застрахованных посевов в России выросла на 51 процент

НСА: площадь застрахованных посевов в России в первом полугодии выросла на 51%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевы пшеницы в Краснодарском крае
Посевы пшеницы в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Площадь застрахованных посевов в России в первом полугодии выросла на 51%, до 8,3 миллиона гектаров, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА).
"В первом полугодии 2024 года аграрии России застраховали на 51% больше площадей под сельхозкультурами, чем годом ранее. По данным Национального союза агростраховщиков, за этот период заключены договоры страхования в отношении 8,3 миллиона гектаров. Для сравнения, за первые 6 месяцев 2023 года сельхозпроизводители застраховали 5,5 миллиона гектаров посевов", - указывается в сообщении.
Аграриям доступны на условиях субсидирования две программы: "мультирискового" страхования и защиты на случай чрезвычайных ситуаций. Показатели застрахованной по ним площади практически сравнялись: по "мультирисковому" страхованию обеспечено страховой защитой почти 4,2 миллиона гектаров, по программе "ЧС" - более 4,1 миллиона гектаров, указывается там же.
Наиболее активным спросом у аграриев пользовалась программа "ЧС", застрахованные по ней посевы увеличились в 2 раза: +104% по отношению к аналогичному периоду годом ранее (2 миллиона гектаров). По "мультирисковой" программе прирост составил 20% (годом ранее, 3,5 миллиона гектаров), отмечается в сообщении.
"Обращает на себя внимание тенденция снижения стоимости страхования урожая, в том числе для агрария. За последние три года средний страховой взнос на 1 гектар культур ярового сева по программе мультирискового страхования сократился в 2 раза – с 1270 рублей на 1 гектар до 650 рублей… Аналогичная тенденция и в страховании по программе на случай ЧС: если в момент ее старта в 2022 году стоимость страхования 1 гектара весеннего сева составляла 561 рубль, в первом полугодии 2023 года – 434 рубля, сейчас – 317 рублей", – отметил президент НСА Корней Биждов.
Страхование сельхозживотных осталось практически на прежнем уровне: за первые шесть месяцев застраховано 5,7 миллиона условных голов по сравнению с 5,9 миллиона условных голов годом ранее. Средний страховой взнос на 1 условную голову животного в этом году составил 277 рублей (годом ранее – 287 рублей), сообщает НСА.
На даче - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
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