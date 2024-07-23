https://1prime.ru/20240723/sanktsii-850362764.html

МИД расширил список граждан Британии, которым запрещен въезд в Россию

МИД расширил список граждан Британии, которым запрещен въезд в Россию - 23.07.2024, ПРАЙМ

МИД расширил список граждан Британии, которым запрещен въезд в Россию

МИД России объявил о включении еще пятнадцати человек в "черный список", в который попали представители британского экспертного сообщества, руководители... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T15:11+0300

2024-07-23T15:11+0300

2024-07-23T15:11+0300

политика

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. МИД России объявил о включении еще пятнадцати человек в "черный список", в который попали представители британского экспертного сообщества, руководители военно-промышленного комплекса и частных охранных компаний.Согласно документу внешнеполитического ведомства, эти меры являются ответом на агрессивные действия со стороны Лондона. Те, кто включен в список, участвуют в подготовке украинских военнослужащих, поставляют продукцию или оказывают услуги киевскому режиму, выступают с антироссийскими позициями по вопросам обороны в СМИ.МИД также призвал Великобританию изменить свою политику в отношении России. В список попали бывший министр обороны Великобритании Джон Хаттон, обозреватель Daily Telegraph Томас Шарп, а также руководство Paradigm Security Solutions, AMS Integrated Solutions и члены совета директоров Pearson Engineering.

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россия, мид, великобритания