https://1prime.ru/20240723/siyyarto-850363134.html
Сийярто прокомментировал перенос встречи глав МИД стран ЕС в Брюссель
Сийярто прокомментировал перенос встречи глав МИД стран ЕС в Брюссель - 23.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто прокомментировал перенос встречи глав МИД стран ЕС в Брюссель
Перенос встречи глав МИД стран Евросоюза из Будапешта в Брюссель свидетельствует о фрустрации ЕС, оказавшемся неспособным самостоятельно организовать... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:18+0300
2024-07-23T15:18+0300
2024-07-23T15:45+0300
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БУДАПЕШТ, 23 июл - ПРАЙМ. Перенос встречи глав МИД стран Евросоюза из Будапешта в Брюссель свидетельствует о фрустрации ЕС, оказавшемся неспособным самостоятельно организовать миротворческую миссию. Об этом заявил порталу ATV министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что следующая встреча европейских министорв иностранных дел пройдет в Брюсселе. Он пояснил, что перенос встречи из столицы страны-председателя связан с позицией Будапешта по России.По мнению Сийярто, европейские провоенные политики во главе с верховным представителем Жозепом Боррелем "явно выразили все свою фрустрацию от неспособности вынести тот факт, что венгерский премьер-министр осуществил за последние недели миротворческую миссию". Министр добавил, что им, наверное, тяжело смириться с невозможностью разговаривать со всеми игроками мировой арены.Как подчеркунл Сийярто, большинство глав МИД стран союза выступали за проведение встречи в Будапеште. Для самого министра место встречи не имеет значения.
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ес, венгрия, петер сийярто, мид
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, МИД
Сийярто прокомментировал перенос встречи глав МИД стран ЕС в Брюссель
Сийярто: перенос встречи глав МИД ЕС в Брюссель — показатель фрустрации союза
БУДАПЕШТ, 23 июл - ПРАЙМ. Перенос встречи глав МИД стран Евросоюза из Будапешта в Брюссель свидетельствует о фрустрации ЕС, оказавшемся неспособным самостоятельно организовать миротворческую миссию. Об этом заявил порталу ATV министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что следующая встреча европейских министорв иностранных дел пройдет в Брюсселе. Он пояснил, что перенос встречи из столицы страны-председателя связан с позицией Будапешта по России.
По мнению Сийярто, европейские провоенные политики во главе с верховным представителем Жозепом Боррелем "явно выразили все свою фрустрацию от неспособности вынести тот факт, что венгерский премьер-министр осуществил за последние недели миротворческую миссию".
Министр добавил, что им, наверное, тяжело смириться с невозможностью разговаривать со всеми игроками мировой арены.
Как подчеркунл Сийярто, большинство глав МИД стран союза выступали за проведение встречи в Будапеште. Для самого министра место встречи не имеет значения.
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