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Сийярто прокомментировал перенос встречи глав МИД стран ЕС в Брюссель - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Сийярто прокомментировал перенос встречи глав МИД стран ЕС в Брюссель
Сийярто прокомментировал перенос встречи глав МИД стран ЕС в Брюссель - 23.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто прокомментировал перенос встречи глав МИД стран ЕС в Брюссель
Перенос встречи глав МИД стран Евросоюза из Будапешта в Брюссель свидетельствует о фрустрации ЕС, оказавшемся неспособным самостоятельно организовать... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:18+0300
2024-07-23T15:45+0300
политика
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 23 июл - ПРАЙМ. Перенос встречи глав МИД стран Евросоюза из Будапешта в Брюссель свидетельствует о фрустрации ЕС, оказавшемся неспособным самостоятельно организовать миротворческую миссию. Об этом заявил порталу ATV министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что следующая встреча европейских министорв иностранных дел пройдет в Брюсселе. Он пояснил, что перенос встречи из столицы страны-председателя связан с позицией Будапешта по России.По мнению Сийярто, европейские провоенные политики во главе с верховным представителем Жозепом Боррелем "явно выразили все свою фрустрацию от неспособности вынести тот факт, что венгерский премьер-министр осуществил за последние недели миротворческую миссию". Министр добавил, что им, наверное, тяжело смириться с невозможностью разговаривать со всеми игроками мировой арены.Как подчеркунл Сийярто, большинство глав МИД стран союза выступали за проведение встречи в Будапеште. Для самого министра место встречи не имеет значения.
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ес, венгрия, петер сийярто, мид
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, МИД
15:18 23.07.2024 (обновлено: 15:45 23.07.2024)
 
Сийярто прокомментировал перенос встречи глав МИД стран ЕС в Брюссель

Сийярто: перенос встречи глав МИД ЕС в Брюссель — показатель фрустрации союза

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БУДАПЕШТ, 23 июл - ПРАЙМ. Перенос встречи глав МИД стран Евросоюза из Будапешта в Брюссель свидетельствует о фрустрации ЕС, оказавшемся неспособным самостоятельно организовать миротворческую миссию. Об этом заявил порталу ATV министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что следующая встреча европейских министорв иностранных дел пройдет в Брюсселе. Он пояснил, что перенос встречи из столицы страны-председателя связан с позицией Будапешта по России.
По мнению Сийярто, европейские провоенные политики во главе с верховным представителем Жозепом Боррелем "явно выразили все свою фрустрацию от неспособности вынести тот факт, что венгерский премьер-министр осуществил за последние недели миротворческую миссию".
Министр добавил, что им, наверное, тяжело смириться с невозможностью разговаривать со всеми игроками мировой арены.
Как подчеркунл Сийярто, большинство глав МИД стран союза выступали за проведение встречи в Будапеште. Для самого министра место встречи не имеет значения.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
Глава МИД Венгрии поставил Украине ультиматум из-за российской нефти
15:09
 
ПолитикаЕСВЕНГРИЯПетер СийяртоМИД
 
 
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