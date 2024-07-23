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Госдума приняла закон о процедурах ликвидации страховщиков, НПФ и банков

Госдума приняла закон о процедурах ликвидации страховщиков, НПФ и банков - 23.07.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о процедурах ликвидации страховщиков, НПФ и банков

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на совершенствование процедур ликвидации кредитных и страховых организаций, негосударственных... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T17:58+0300

2024-07-23T17:58+0300

2024-07-23T17:58+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на совершенствование процедур ликвидации кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), конкурсным управляющим которых является Агентство по страхованию вкладов. Документ направлен на повышение эффективности проведения ликвидационных процедур таких финансовых организаций в случае, когда учредители (участники), акционеры или третьи лица заявляют о намерении погасить их задолженность и после исполнения такого намерения приобрести право собственности на их имущество. Закон устанавливает особенности погашения требований кредиторов страховых организаций и НПФ их учредителями (участниками), акционерами или третьими лицами по аналогии с кредитными организациями. Одновременно расширяются возможности погашения требований кредиторов банков иными лицами. Исходя из пояснительной записки, реализация закона ускорит процедуры ликвидации таких финансовых организаций, что, в свою очередь, позволит быстрее удовлетворить требования их кредиторов. Учредителям (участникам) страховых организаций и акционерам НПФ, а также третьим лицам предоставляется возможность подать заявление о намерении удовлетворить требования кредиторов после закрытия реестра требований кредиторов. В заявлении должен быть указан срок погашения, который не может превышать одного года. Причем необходимые для этого средства такие лица вправе направить не ранее, чем через 30 рабочих дней с даты закрытия реестра. Споры между подавшим заявление лицом, конкурсным управляющим, кредиторами и учредителями (участниками) страховой организации или акционерами НПФ в связи с исполнением обязательств будут рассматриваться арбитражным судом, который рассматривает дело о банкротстве страховщика или фонда. Для удовлетворения требований кредиторов в АСВ открывается спецсчет страховой организации или НПФ. Средства с него списываются только по распоряжению конкурсного управляющего или арбитражного суда. Со дня окончания исполнения обязательств перед кредиторами конкурсный управляющий обязан в течение 10 рабочих дней уведомить всех кредиторов об исполнении обязательств перед ними путем включения сообщения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Управляющий также должен в течение 14 рабочих дней направить заявителю, в арбитражный суд и Банк России отчет о произведенном исполнении обязательств страховой организации или НПФ. Законом аналогичным образом корректируется и порядок исполнения в конкурсном производстве обязательств кредитной организации за счет средств, предоставленных ее учредителями (участниками) или третьими лицами. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://1prime.ru/20240723/gosduma-850372570.html

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россия, госдума, ликвидация, нпф, юрлица, банки