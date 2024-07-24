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СК предложил ввести "весомый налог" для бизнеса, использующего мигрантов
СК предложил ввести "весомый налог" для бизнеса, использующего мигрантов - 24.07.2024, ПРАЙМ
СК предложил ввести "весомый налог" для бизнеса, использующего мигрантов
Следственный комитет РФ предложил ввести "весомый налог" для предпринимателей, которые использует в своей бизнес-деятельности труд мигрантов. Об этом сказано в... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T20:24+0300
2024-07-24T20:24+0300
2024-07-24T20:33+0300
экономика
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трудовые мигранты
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ предложил ввести "весомый налог" для предпринимателей, которые использует в своей бизнес-деятельности труд мигрантов. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что данная мера позволит экономически мотивировать бизнес использующий российские трудовые ресурсы.СК считает, что нужно возложить на работодателей обязанность по обеспечению мигрантов жильем, а также по созданию финансового депозита на случай их выдворения. Ведомство также предложило ввести персональную ответственность для работодателей за соблюдение иностранцами требований миграционного законодательства.Кроме того, СК предложил обязать мигрантов получать российские сим-карты при въезде на территорию РФ и пользоваться ими при формировании личного кабинета мигранта на портале Госуслуг, а также при пользовании иными соцуслугами.Официальный представитель ведомства Светлана Петренко ранее заявила, что председатель СК Александр Бастрыкин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину обобщенные за несколько лет инициативы ведомства в части совершенствования миграционного законодательства.
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россия, бизнес, трудовые мигранты
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Трудовые мигранты
СК предложил ввести "весомый налог" для бизнеса, использующего мигрантов
СК предложил ввести "весомый налог" для бизнеса, использующего труд мигрантов
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ предложил ввести "весомый налог" для предпринимателей, которые использует в своей бизнес-деятельности труд мигрантов. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что данная мера позволит экономически мотивировать бизнес использующий российские трудовые ресурсы.
СК считает, что нужно возложить на работодателей обязанность по обеспечению мигрантов жильем, а также по созданию финансового депозита на случай их выдворения. Ведомство также предложило ввести персональную ответственность для работодателей за соблюдение иностранцами требований миграционного законодательства.
Кроме того, СК предложил обязать мигрантов получать российские сим-карты при въезде на территорию РФ и пользоваться ими при формировании личного кабинета мигранта на портале Госуслуг, а также при пользовании иными соцуслугами.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко ранее заявила, что председатель СК Александр Бастрыкин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину обобщенные за несколько лет инициативы ведомства в части совершенствования миграционного законодательства.
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