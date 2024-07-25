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В ГД рассказали подробности о законопроекте о майнинге
В ГД рассказали подробности о законопроекте о майнинге - 25.07.2024, ПРАЙМ
В ГД рассказали подробности о законопроекте о майнинге
Норма о запрете организации обращения криптовалют в России будет исключена из законопроекта о регулировании майнинга при подготовке ко второму чтению, при этом... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T14:56+0300
2024-07-25T14:56+0300
2024-07-25T14:56+0300
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россия
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рынок криптовалюты
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Норма о запрете организации обращения криптовалют в России будет исключена из законопроекта о регулировании майнинга при подготовке ко второму чтению, при этом запрет на рекламу цифровых валют сохранится, но в виде поправок в закон "О рекламе", сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. "На комитете по финансовому рынку обсудили поправки к законопроекту о майнинге. Нам удалось отменить норму о запрете организации обращения криптовалют, которая в текущей редакции вызвала довольно серьезные опасения у представителей отрасли. Запрет на рекламу цифровых валют сохраняется, но будет вынесен в корреспондирующие поправки ФЗ "О рекламе", — написал Горелкин в своем Telegram-канале. Сам он является зампредом другого комитета Госдумы - по информационной политике, информационным технологиям и связи. "Еще один запрет, который поступил в виде поправок ко второму чтению, касался деятельности "бытовых майнеров". Коллеги из комитета ГД по энергетике обратили внимание, что прописанная в законопроекте механика с лимитом потребляемой электроэнергии может оказаться нерабочей, и в итоге продолжит процветать черный майнинг. Но предложение полностью запретить физлицам заниматься майнингом не прошло", — рассказал Горелкин. Депутат считает, что контролирующие органы и правоохранители способны эффективно выявлять черных майнеров на основании данных о превышении лимитов потребления, но для этого нужно предоставить им необходимый инструментарий и прописать ответственность. "Комитет также рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект-спутник об ЭПР, который легализует использование криптовалют для трансграничных расчетов", — добавил парламентарий.
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россия, майнинг, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, госдума, законопроект
Криптовалюта, РОССИЯ, майнинг, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, Госдума, законопроект
В ГД рассказали подробности о законопроекте о майнинге
Горелкин: запрет организации обращения криптовалют исключат из проекта о майнинге
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Норма о запрете организации обращения криптовалют в России будет исключена из законопроекта о регулировании майнинга при подготовке ко второму чтению, при этом запрет на рекламу цифровых валют сохранится, но в виде поправок в закон "О рекламе", сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
"На комитете по финансовому рынку обсудили поправки к законопроекту о майнинге. Нам удалось отменить норму о запрете организации обращения криптовалют, которая в текущей редакции вызвала довольно серьезные опасения у представителей отрасли. Запрет на рекламу цифровых валют сохраняется, но будет вынесен в корреспондирующие поправки ФЗ "О рекламе", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Сам он является зампредом другого комитета Госдумы - по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Госдума одобрила законопроект о регулировании майнинга криптовалют
"Еще один запрет, который поступил в виде поправок ко второму чтению, касался деятельности "бытовых майнеров". Коллеги из комитета ГД по энергетике обратили внимание, что прописанная в законопроекте механика с лимитом потребляемой электроэнергии может оказаться нерабочей, и в итоге продолжит процветать черный майнинг. Но предложение полностью запретить физлицам заниматься майнингом не прошло", — рассказал Горелкин.
Депутат считает, что контролирующие органы и правоохранители способны эффективно выявлять черных майнеров на основании данных о превышении лимитов потребления, но для этого нужно предоставить им необходимый инструментарий и прописать ответственность.
"Комитет также рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект-спутник об ЭПР, который легализует использование криптовалют для трансграничных расчетов", — добавил парламентарий.