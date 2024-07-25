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В ГД рассказали подробности о законопроекте о майнинге

В ГД рассказали подробности о законопроекте о майнинге - 25.07.2024, ПРАЙМ

В ГД рассказали подробности о законопроекте о майнинге

Норма о запрете организации обращения криптовалют в России будет исключена из законопроекта о регулировании майнинга при подготовке ко второму чтению, при этом... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T14:56+0300

2024-07-25T14:56+0300

2024-07-25T14:56+0300

криптовалюта

россия

майнинг

операции с криптовалютой

рынок криптовалюты

госдума

законопроект

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Норма о запрете организации обращения криптовалют в России будет исключена из законопроекта о регулировании майнинга при подготовке ко второму чтению, при этом запрет на рекламу цифровых валют сохранится, но в виде поправок в закон "О рекламе", сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. "На комитете по финансовому рынку обсудили поправки к законопроекту о майнинге. Нам удалось отменить норму о запрете организации обращения криптовалют, которая в текущей редакции вызвала довольно серьезные опасения у представителей отрасли. Запрет на рекламу цифровых валют сохраняется, но будет вынесен в корреспондирующие поправки ФЗ "О рекламе", — написал Горелкин в своем Telegram-канале. Сам он является зампредом другого комитета Госдумы - по информационной политике, информационным технологиям и связи. "Еще один запрет, который поступил в виде поправок ко второму чтению, касался деятельности "бытовых майнеров". Коллеги из комитета ГД по энергетике обратили внимание, что прописанная в законопроекте механика с лимитом потребляемой электроэнергии может оказаться нерабочей, и в итоге продолжит процветать черный майнинг. Но предложение полностью запретить физлицам заниматься майнингом не прошло", — рассказал Горелкин. Депутат считает, что контролирующие органы и правоохранители способны эффективно выявлять черных майнеров на основании данных о превышении лимитов потребления, но для этого нужно предоставить им необходимый инструментарий и прописать ответственность. "Комитет также рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект-спутник об ЭПР, который легализует использование криптовалют для трансграничных расчетов", — добавил парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, майнинг, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, госдума, законопроект