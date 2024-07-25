Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли планы Обамы в отношении Харрис - 25.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240725/obama-850430121.html
СМИ раскрыли планы Обамы в отношении Харрис
СМИ раскрыли планы Обамы в отношении Харрис - 25.07.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли планы Обамы в отношении Харрис
Экс-президент США Барак Обама намерен объявить о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах нового главы Белого дома. Об этом сообщил телеканал NBC News со... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T14:41+0300
2024-07-25T14:44+0300
политика
барак обама
камала харрис
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/27/827002755_0:0:4929:2773_1920x0_80_0_0_222bc6f6f6288cb1d0d22f8b807d082f.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Экс-президент США Барак Обама намерен объявить о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах нового главы Белого дома. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники."Источники заявили, что Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Харрис и планирует в скором времени выступить в ее поддержку", - сказано в сообщении.Кроме того, собеседники телеканала отметили, что не уверены, когда Обама сделает объявление. По их словам, экс-президент не хотел затмить обращение действующего главы Белого дома Джо Байдена к нации.Источники также указывали, что советники Обамы и Харрис обсуждали возможность их совместного выступления. А бывшая первая леди, Мишель Обама, по данным источников, также поддерживает вице-президента.Барак Обама - 44-й президент США. Занимал пост с 2009 по 2017 годы.
https://1prime.ru/20240725/kharris-850420044.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/27/827002755_132:0:4505:3280_1920x0_80_0_0_d2b400ae881e69025d12d42c2c7d024f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
барак обама, камала харрис, сша
Политика, Барак Обама, Камала Харрис, США
14:41 25.07.2024 (обновлено: 14:44 25.07.2024)
 
СМИ раскрыли планы Обамы в отношении Харрис

NBC News: Обама намерен в скором времени объявить о поддержке кандидатуры Харрис

© AFP / Nicholas KammБарак Обама
Барак Обама - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© AFP / Nicholas Kamm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Экс-президент США Барак Обама намерен объявить о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах нового главы Белого дома. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Источники заявили, что Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Харрис и планирует в скором времени выступить в ее поддержку", - сказано в сообщении.
Кроме того, собеседники телеканала отметили, что не уверены, когда Обама сделает объявление. По их словам, экс-президент не хотел затмить обращение действующего главы Белого дома Джо Байдена к нации.
Источники также указывали, что советники Обамы и Харрис обсуждали возможность их совместного выступления. А бывшая первая леди, Мишель Обама, по данным источников, также поддерживает вице-президента.
Барак Обама - 44-й президент США. Занимал пост с 2009 по 2017 годы.
Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
"Еще больший дурдом". Америку ждут безумные времена с президентом Харрис
09:47
 
ПолитикаБарак ОбамаКамала ХаррисСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала