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СМИ раскрыли планы Обамы в отношении Харрис
СМИ раскрыли планы Обамы в отношении Харрис - 25.07.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли планы Обамы в отношении Харрис
Экс-президент США Барак Обама намерен объявить о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах нового главы Белого дома. Об этом сообщил телеканал NBC News со... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T14:41+0300
2024-07-25T14:41+0300
2024-07-25T14:44+0300
политика
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Экс-президент США Барак Обама намерен объявить о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах нового главы Белого дома. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники."Источники заявили, что Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Харрис и планирует в скором времени выступить в ее поддержку", - сказано в сообщении.Кроме того, собеседники телеканала отметили, что не уверены, когда Обама сделает объявление. По их словам, экс-президент не хотел затмить обращение действующего главы Белого дома Джо Байдена к нации.Источники также указывали, что советники Обамы и Харрис обсуждали возможность их совместного выступления. А бывшая первая леди, Мишель Обама, по данным источников, также поддерживает вице-президента.Барак Обама - 44-й президент США. Занимал пост с 2009 по 2017 годы.
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барак обама, камала харрис, сша
Политика, Барак Обама, Камала Харрис, США
СМИ раскрыли планы Обамы в отношении Харрис
NBC News: Обама намерен в скором времени объявить о поддержке кандидатуры Харрис
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Экс-президент США Барак Обама намерен объявить о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах нового главы Белого дома. Об этом сообщил телеканал NBC News
со ссылкой на источники.
"Источники заявили, что Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Харрис и планирует в скором времени выступить в ее поддержку", - сказано в сообщении.
Кроме того, собеседники телеканала отметили, что не уверены, когда Обама сделает объявление. По их словам, экс-президент не хотел затмить обращение действующего главы Белого дома Джо Байдена к нации.
Источники также указывали, что советники Обамы и Харрис обсуждали возможность их совместного выступления. А бывшая первая леди, Мишель Обама, по данным источников, также поддерживает вице-президента.
Барак Обама - 44-й президент США. Занимал пост с 2009 по 2017 годы.
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