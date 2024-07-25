https://1prime.ru/20240725/obama-850430121.html

СМИ раскрыли планы Обамы в отношении Харрис

СМИ раскрыли планы Обамы в отношении Харрис - 25.07.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли планы Обамы в отношении Харрис

Экс-президент США Барак Обама намерен объявить о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах нового главы Белого дома. Об этом сообщил телеканал NBC News со... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T14:41+0300

2024-07-25T14:41+0300

2024-07-25T14:44+0300

политика

барак обама

камала харрис

сша

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Экс-президент США Барак Обама намерен объявить о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах нового главы Белого дома. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники."Источники заявили, что Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Харрис и планирует в скором времени выступить в ее поддержку", - сказано в сообщении.Кроме того, собеседники телеканала отметили, что не уверены, когда Обама сделает объявление. По их словам, экс-президент не хотел затмить обращение действующего главы Белого дома Джо Байдена к нации.Источники также указывали, что советники Обамы и Харрис обсуждали возможность их совместного выступления. А бывшая первая леди, Мишель Обама, по данным источников, также поддерживает вице-президента.Барак Обама - 44-й президент США. Занимал пост с 2009 по 2017 годы.

https://1prime.ru/20240725/kharris-850420044.html

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барак обама, камала харрис, сша