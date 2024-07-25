Ставки по вкладам повышают, не дожидаясь пятницы

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рублевые вклады остаются популярным инструментом сбережений у россиян. Объем средств, размещенных населением на рублевых депозитах, значительно вырос после повышения ключевой ставки в августе 2023 года с 8,5% до 12%. В целом объем средств на рублевых вкладах населения в 2023 году вырос на 6,6 триллионов рублей – это около 7% денежных доходов населения, если ориентироваться на данные Росстата. За январь-май 2024 года прирост рублевых вкладов составил 3,3 триллиона рублей. В том числе, это обосновывается высокими ставками. Согласно данным мониторинга Банка России, в начале июля наиболее высокими были процентные ставки по вкладам на срок от полугода до года (16,2% годовых). На текущий момент есть немало предложений под 18-19% годовых даже в крупных банках. Многие банки заранее поменяли условия по продуктам, ориентируясь как на более высокий уровень ключевой ставки, так и на длительный период сохранения жестких денежно-кредитных условий. Таким образом, самыми выгодными остаются ставки от полугода до года. Не исключено, что средняя ставка вырастет еще сильнее после заседания ЦБ в пятницу, ведь повышение ключевой ставки до 18% - весьма вероятный сценарий. На мой взгляд, это соответствовало бы риторике регулятора и ожиданиям рынка. Напомним, что на пресс-конференции в июне председатель ЦБ РФ указала на возможность существенного (более чем на 1 п.п.) повышения ключевой ставки в случае, если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться. В начале июля в комментариях представителей Банка России было отмечено, что инфляция отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски реализовались. Кроме того, подчеркивалось, что денежно-кредитные условия должны оставаться жесткими еще дольше, чем предполагалось раньше. После июньского заседания доходности ОФЗ выросли более чем на 1 п.п., и банки также могут учитывать это при определении процентных ставок. Итак, мы ожидаем, что 26 июля Банк России повысит ключевую ставку до 18%, при этом условия для постепенного снижения ключевой ставки могут появиться не ранее первого квартала 2025 года. Не исключено, что Банк России повысит ключевую ставку еще более существенно, но это не предполагается в нашем базовом сценарии. Цикл высоких ставок не является чем-то новым для фондовых рынков, поэтому уже существуют инструменты, которые могут быть не менее доходным, чем ставки по депозитам, но при этом имеют свои плюсы, как, например, гибкость – возможность в любой момент забрать накопленный доход. В частности, можно рассматривать фонды денежного рынка, доходность которых, как и депозитов, привязана к уровню ключевой ставки, а также облигации с плавающим купоном, доходность которых также привязана к уровню ключевой ставки. Возможно, в четвертом квартале 2024 года могут появиться признаки снижения инфляции и замедления роста экономической активности, и тогда можно будет оценивать целесообразность последовательных покупок ОФЗ в расчете на рост их стоимости.Автор - Наталья Ващелюк, старший аналитик УК "Первая"
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рублевые вклады остаются популярным инструментом сбережений у россиян. Объем средств, размещенных населением на рублевых депозитах, значительно вырос после повышения ключевой ставки в августе 2023 года с 8,5% до 12%. В целом объем средств на рублевых вкладах населения в 2023 году вырос на 6,6 триллионов рублей – это около 7% денежных доходов населения, если ориентироваться на данные Росстата.
За январь-май 2024 года прирост рублевых вкладов составил 3,3 триллиона рублей. В том числе, это обосновывается высокими ставками. Согласно данным мониторинга Банка России, в начале июля наиболее высокими были процентные ставки по вкладам на срок от полугода до года (16,2% годовых). На текущий момент есть немало предложений под 18-19% годовых даже в крупных банках. Многие банки заранее поменяли условия по продуктам, ориентируясь как на более высокий уровень ключевой ставки, так и на длительный период сохранения жестких денежно-кредитных условий.
Таким образом, самыми выгодными остаются ставки от полугода до года. Не исключено, что средняя ставка вырастет еще сильнее после заседания ЦБ в пятницу, ведь повышение ключевой ставки до 18% - весьма вероятный сценарий.
На мой взгляд, это соответствовало бы риторике регулятора и ожиданиям рынка. Напомним, что на пресс-конференции в июне председатель ЦБ РФ указала на возможность существенного (более чем на 1 п.п.) повышения ключевой ставки в случае, если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться. В начале июля в комментариях представителей Банка России было отмечено, что инфляция отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски реализовались. Кроме того, подчеркивалось, что денежно-кредитные условия должны оставаться жесткими еще дольше, чем предполагалось раньше. После июньского заседания доходности ОФЗ выросли более чем на 1 п.п., и банки также могут учитывать это при определении процентных ставок.
Итак, мы ожидаем, что 26 июля Банк России повысит ключевую ставку до 18%, при этом условия для постепенного снижения ключевой ставки могут появиться не ранее первого квартала 2025 года. Не исключено, что Банк России повысит ключевую ставку еще более существенно, но это не предполагается в нашем базовом сценарии.
Цикл высоких ставок не является чем-то новым для фондовых рынков, поэтому уже существуют инструменты, которые могут быть не менее доходным, чем ставки по депозитам, но при этом имеют свои плюсы, как, например, гибкость – возможность в любой момент забрать накопленный доход. В частности, можно рассматривать фонды денежного рынка, доходность которых, как и депозитов, привязана к уровню ключевой ставки, а также облигации с плавающим купоном, доходность которых также привязана к уровню ключевой ставки. Возможно, в четвертом квартале 2024 года могут появиться признаки снижения инфляции и замедления роста экономической активности, и тогда можно будет оценивать целесообразность последовательных покупок ОФЗ в расчете на рост их стоимости.
Автор - Наталья Ващелюк, старший аналитик УК "Первая"
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