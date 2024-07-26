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Подозреваемый в подрыве авто в Москве сообщил о выплатах от куратора из СБУ
Подозреваемый в подрыве авто в Москве сообщил о выплатах от куратора из СБУ - 26.07.2024, ПРАЙМ
Подозреваемый в подрыве авто в Москве сообщил о выплатах от куратора из СБУ
Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве, заявил на допросе, что его расходы на подготовку взрыва машины в Москве оплачивал украинский... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T10:18+0300
2024-07-26T10:18+0300
2024-07-26T10:33+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве, заявил на допросе, что его расходы на подготовку взрыва машины в Москве оплачивал украинский куратор. Об этом он сообщил на видео, размещенном СК России."Человек, с которым я виделся один раз (передал деньги – ред.). Я предполагаю, что он из Украины. Он платил, как бы, на расходы", — рассказал он.Серебряков также признал, что улетел в Турцию, чтобы избежать правосудия, и планировал отправиться в Украину. Однако у обвиняемого нет паспорта другой страны или украинских документов, он ожидал получить их от неких людей на территории Турции.Ранее, на видеозаписи ФСБ, он рассказал, что за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.
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Подозреваемый в подрыве авто в Москве сообщил о выплатах от куратора из СБУ
Обвиняемый в подрыве авто в Москве заявил, что куратор оплачивал его расходы
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве, заявил на допросе, что его расходы на подготовку взрыва машины в Москве оплачивал украинский куратор. Об этом он сообщил на видео, размещенном СК России.
"Человек, с которым я виделся один раз (передал деньги – ред.). Я предполагаю, что он из Украины. Он платил, как бы, на расходы", — рассказал он.
Серебряков также признал, что улетел в Турцию, чтобы избежать правосудия, и планировал отправиться в Украину. Однако у обвиняемого нет паспорта другой страны или украинских документов, он ожидал получить их от неких людей на территории Турции.
Ранее, на видеозаписи ФСБ, он рассказал, что за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.
Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле