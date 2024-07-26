https://1prime.ru/20240726/rakety-850442769.html
Япония и США нарастят выпуск ракет для Patriot
Япония и США нарастят выпуск ракет для Patriot - 26.07.2024, ПРАЙМ
Япония и США нарастят выпуск ракет для Patriot
Япония и Соединенные Штаты на запланированной на 28 июля встречи глав МИД и Минобороны обсудят увеличение объемов выпуска ракет для ПРО Patriot PAC-3 на... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T06:48+0300
2024-07-26T06:48+0300
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ТОКИО, 26 июл – ПРАЙМ. Япония и Соединенные Штаты на запланированной на 28 июля встречи глав МИД и Минобороны обсудят увеличение объемов выпуска ракет для ПРО Patriot PAC-3 на японских предприятиях с целью их дальнейшего экспорта в США, а также обсудят создание в Японии производства для выпуска ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM средней дальности. Об этом сообщает японское издание "Иомиури", ссылаясь на собственные источники в правительстве.По данным газеты, на сегодняшний день в Японии ежегодно производится порядка 30 ракет PAC-3. На встрече могут согласовать расширение производства этих ракет в течение нескольких лет для их последующих поставок в Соединенные Штаты, рассказывается в публикации. Еще одной темой обсуждения, по сообщению источников "Иомиури", может стать создание в Японии производства ракет AMRAAM по американской лицензии.
https://1prime.ru/20240725/rakety-850431865.html
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сша, япония, patriot
Вооружения, США, ЯПОНИЯ, Patriot
Япония и США нарастят выпуск ракет для Patriot
"Иомиури": Япония и США согласуют наращивание выпуска ракет для систем Patriot
ТОКИО, 26 июл – ПРАЙМ. Япония и Соединенные Штаты на запланированной на 28 июля встречи глав МИД и Минобороны обсудят увеличение объемов выпуска ракет для ПРО Patriot PAC-3 на японских предприятиях с целью их дальнейшего экспорта в США, а также обсудят создание в Японии производства для выпуска ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM средней дальности. Об этом сообщает японское издание "Иомиури", ссылаясь на собственные источники в правительстве.
По данным газеты, на сегодняшний день в Японии ежегодно производится порядка 30 ракет PAC-3. На встрече могут согласовать расширение производства этих ракет в течение нескольких лет для их последующих поставок в Соединенные Штаты, рассказывается в публикации.
NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах
Еще одной темой обсуждения, по сообщению источников "Иомиури", может стать создание в Японии производства ракет AMRAAM по американской лицензии.