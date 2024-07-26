https://1prime.ru/20240726/rakety-850442769.html

Япония и США нарастят выпуск ракет для Patriot

Япония и США нарастят выпуск ракет для Patriot - 26.07.2024, ПРАЙМ

Япония и США нарастят выпуск ракет для Patriot

Япония и Соединенные Штаты на запланированной на 28 июля встречи глав МИД и Минобороны обсудят увеличение объемов выпуска ракет для ПРО Patriot PAC-3 на... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T06:48+0300

2024-07-26T06:48+0300

2024-07-26T07:00+0300

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ТОКИО, 26 июл – ПРАЙМ. Япония и Соединенные Штаты на запланированной на 28 июля встречи глав МИД и Минобороны обсудят увеличение объемов выпуска ракет для ПРО Patriot PAC-3 на японских предприятиях с целью их дальнейшего экспорта в США, а также обсудят создание в Японии производства для выпуска ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM средней дальности. Об этом сообщает японское издание "Иомиури", ссылаясь на собственные источники в правительстве.По данным газеты, на сегодняшний день в Японии ежегодно производится порядка 30 ракет PAC-3. На встрече могут согласовать расширение производства этих ракет в течение нескольких лет для их последующих поставок в Соединенные Штаты, рассказывается в публикации. Еще одной темой обсуждения, по сообщению источников "Иомиури", может стать создание в Японии производства ракет AMRAAM по американской лицензии.

https://1prime.ru/20240725/rakety-850431865.html

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сша, япония, patriot