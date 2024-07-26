Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония и США нарастят выпуск ракет для Patriot - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240726/rakety-850442769.html
Япония и США нарастят выпуск ракет для Patriot
Япония и США нарастят выпуск ракет для Patriot - 26.07.2024, ПРАЙМ
Япония и США нарастят выпуск ракет для Patriot
Япония и Соединенные Штаты на запланированной на 28 июля встречи глав МИД и Минобороны обсудят увеличение объемов выпуска ракет для ПРО Patriot PAC-3 на... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T06:48+0300
2024-07-26T07:00+0300
вооружения
сша
япония
patriot
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75529/89/755298926_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_592325d1fc22124abb0282d8a8954456.jpg
ТОКИО, 26 июл – ПРАЙМ. Япония и Соединенные Штаты на запланированной на 28 июля встречи глав МИД и Минобороны обсудят увеличение объемов выпуска ракет для ПРО Patriot PAC-3 на японских предприятиях с целью их дальнейшего экспорта в США, а также обсудят создание в Японии производства для выпуска ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM средней дальности. Об этом сообщает японское издание "Иомиури", ссылаясь на собственные источники в правительстве.По данным газеты, на сегодняшний день в Японии ежегодно производится порядка 30 ракет PAC-3. На встрече могут согласовать расширение производства этих ракет в течение нескольких лет для их последующих поставок в Соединенные Штаты, рассказывается в публикации. Еще одной темой обсуждения, по сообщению источников "Иомиури", может стать создание в Японии производства ракет AMRAAM по американской лицензии.
https://1prime.ru/20240725/rakety-850431865.html
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75529/89/755298926_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_b2b2eac2b5cf55f8295f3689b5bcc6ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, япония, patriot
Вооружения, США, ЯПОНИЯ, Patriot
06:48 26.07.2024 (обновлено: 07:00 26.07.2024)
 
Япония и США нарастят выпуск ракет для Patriot

"Иомиури": Япония и США согласуют наращивание выпуска ракет для систем Patriot

США начнут переброску батареи ПВО Patriot в Польшу в течение ближайшего месяца
США начнут переброску батареи ПВО Patriot в Польшу в течение ближайшего месяца
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 26 июл – ПРАЙМ. Япония и Соединенные Штаты на запланированной на 28 июля встречи глав МИД и Минобороны обсудят увеличение объемов выпуска ракет для ПРО Patriot PAC-3 на японских предприятиях с целью их дальнейшего экспорта в США, а также обсудят создание в Японии производства для выпуска ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM средней дальности. Об этом сообщает японское издание "Иомиури", ссылаясь на собственные источники в правительстве.
По данным газеты, на сегодняшний день в Японии ежегодно производится порядка 30 ракет PAC-3. На встрече могут согласовать расширение производства этих ракет в течение нескольких лет для их последующих поставок в Соединенные Штаты, рассказывается в публикации.
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах
Вчера, 15:35
Еще одной темой обсуждения, по сообщению источников "Иомиури", может стать создание в Японии производства ракет AMRAAM по американской лицензии.
 
ВооруженияСШАЯПОНИЯPatriot
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала