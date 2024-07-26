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У опасной черты: Банк России готов идти ва-банк со ставкой - 26.07.2024, ПРАЙМ
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У опасной черты: Банк России готов идти ва-банк со ставкой
У опасной черты: Банк России готов идти ва-банк со ставкой - 26.07.2024, ПРАЙМ
У опасной черты: Банк России готов идти ва-банк со ставкой
Сегодня ЦБ повысил ключевую ставку до уровня 18% годовых. И вот не сказать, чтобы это было такой уж большой неожиданностью. Лично я сам оценивал вероятность... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T17:49+0300
2024-07-26T17:49+0300
мнения аналитиков
ставка банка россии
прогноз по ключевой ставке цб
повышение ключевой ставки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850472650.jpg?1722005355
МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Сегодня ЦБ повысил ключевую ставку до уровня 18% годовых. И вот не сказать, чтобы это было такой уж большой неожиданностью. Лично я сам оценивал вероятность такого решения как 80%, многие же мои коллеги в своих суждениях были еще более резкими.Но неприятный "осадочек" остался. Причем обусловлен он не столько самим фактом повышения ставки, сколько последовавшим за этим выступлением главы ЦБ. Его риторика оказалась максимально жесткой. Было сказано, что текущие 18% это граница "базового сценария" и что ЦБ не только не планирует снижать ставку в этом году, но напротив, не исключает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях. Причина проста – никак не желающая снижаться инфляция провоцирует все большее и большее ужесточение денежно-кредитной политики.Известно, что ЦБ рассматривал сегодня различные предложения – от сохранения ставки на уровне 16% до ее повышения на различную величину (звучали предложения вплоть 400 базисных пунктов, то есть до 20%). Заметьте, предложений о снижении не было! Оно и понятно. Несмотря на и без того высокую ставку, объемы кредитования продолжают расти, а вместе с ними растет рыночный спрос и цены на товары и услуги.А между тем мы постепенно начинаем подходить к опасной черте. Для многих отечественных компаний кредиты - не прихоть, а залог выживания. Если стоимость кредитования становится гораздо выше рентабельности бизнеса, то некоторое время бизнес еще сможет это выносить, но если период высоких ставок будет длиться долго, то рано или поздно наступит неизбежное. В итоге ЦБ решал сегодня очень непростую задачу – как "охладить" экономику, не допустив при этом волны корпоративных банкротств.Решили действовать осторожно. Ставка была повышена на компромиссную величину на 200 базисных пунктов. Таким образом ЦБ, очевидно, оставляет себе пространство для маневра осенью.Автор - доцент кафедры "финансы и кредит" ГУУ Николай Кузнецов
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Николай Кузнецов
https://cdnn.1prime.ru/img/84006/74/840067434_0:0:800:801_100x100_80_0_0_25fead5cbbdb84783e1653197a31b6d2.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, ставка банка россии, прогноз по ключевой ставке цб, повышение ключевой ставки
Мнения аналитиков, ставка Банка России, прогноз по ключевой ставке ЦБ, повышение ключевой ставки
17:49 26.07.2024
 
У опасной черты: Банк России готов идти ва-банк со ставкой

Экономист Кузнецов: Банк России готовится к дальнейшему повышению ставки осенью

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Николай Кузнецов
Николай Кузнецов
доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Сегодня ЦБ повысил ключевую ставку до уровня 18% годовых. И вот не сказать, чтобы это было такой уж большой неожиданностью. Лично я сам оценивал вероятность такого решения как 80%, многие же мои коллеги в своих суждениях были еще более резкими.
Но неприятный "осадочек" остался. Причем обусловлен он не столько самим фактом повышения ставки, сколько последовавшим за этим выступлением главы ЦБ. Его риторика оказалась максимально жесткой. Было сказано, что текущие 18% это граница "базового сценария" и что ЦБ не только не планирует снижать ставку в этом году, но напротив, не исключает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях. Причина проста – никак не желающая снижаться инфляция провоцирует все большее и большее ужесточение денежно-кредитной политики.
Известно, что ЦБ рассматривал сегодня различные предложения – от сохранения ставки на уровне 16% до ее повышения на различную величину (звучали предложения вплоть 400 базисных пунктов, то есть до 20%). Заметьте, предложений о снижении не было! Оно и понятно. Несмотря на и без того высокую ставку, объемы кредитования продолжают расти, а вместе с ними растет рыночный спрос и цены на товары и услуги.
А между тем мы постепенно начинаем подходить к опасной черте. Для многих отечественных компаний кредиты - не прихоть, а залог выживания. Если стоимость кредитования становится гораздо выше рентабельности бизнеса, то некоторое время бизнес еще сможет это выносить, но если период высоких ставок будет длиться долго, то рано или поздно наступит неизбежное. В итоге ЦБ решал сегодня очень непростую задачу – как "охладить" экономику, не допустив при этом волны корпоративных банкротств.
Решили действовать осторожно. Ставка была повышена на компромиссную величину на 200 базисных пунктов. Таким образом ЦБ, очевидно, оставляет себе пространство для маневра осенью.
Автор - доцент кафедры "финансы и кредит" ГУУ Николай Кузнецов

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