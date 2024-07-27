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ЕК требует от Кипра вернуть средства гранта на проект терминала СПГ
ЕК требует от Кипра вернуть средства гранта на проект терминала СПГ - 27.07.2024, ПРАЙМ
ЕК требует от Кипра вернуть средства гранта на проект терминала СПГ
Европейская комиссия требует от Кипра вернуть 68 миллионов евро, выделенных на проект строительства терминала СПГ в Василикосе, Никосия даст ответ в течение 30... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T17:32+0300
2024-07-27T17:32+0300
2024-07-27T17:32+0300
экономика
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АФИНЫ, 27 июл — ПРАЙМ. Европейская комиссия требует от Кипра вернуть 68 миллионов евро, выделенных на проект строительства терминала СПГ в Василикосе, Никосия даст ответ в течение 30 дней, сообщило министерство энергетики, торговли и промышленности Кипра. Китайская компания CPP-METRON Consortium Ltd. (СMC) 18 июля объявила о расторжении соглашения с кипрской компанией ETYFA. Причина — нарушение контрактных обязательств и отсутствие платежей. ETYFA утверждает, что CMC "не только не хочет, но и не способна завершить работу, которую взял на себя и за которую ему заплатили". Дело расследует прокуратура Евросоюза.Министерство энергетики, торговли и промышленности получило письмо от Европейской комиссии о нарушениях при оценке тендера на строительство терминала сжиженного природного газа в Василикосе. Речь идет о двух существенных нарушениях: присуждение тендера консорциуму в декабре 2019 года и подписание дополнительного соглашения на 25 миллионов евро в июне 2022 года.Минэнерго Кипра сообщило, что Еврокомиссия потребовала возместить сумму в размере 68,6 миллиарда евро — европейского гранта, выплаченного ETYFA."Проект под названием Cyprus Gas 2 EU является проектом общего интереса и финансировался за счет европейского гранта в размере 101 млн евро", — сообщило министерство. Ведомство заявило, что ответит Европейской комиссии по позициям, изложенным в письме, в течение 30 дней, как предусмотрено правилами. Министерство также сообщило, что защита интересов Республики Кипр остаётся приоритетом правительства. В этом направлении оно всячески поддерживает продолжающееся расследование, сотрудничая с европейскими властями и строго следуя указаниям президента Кипра. Цель — провести полное расследование фактов и продемонстрировать нулевую терпимость к возможным нарушениям закона.
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кипр, спг, проект, спг-терминал, еврокомиссия, китай
Экономика, КИПР, СПГ, проект, СПГ-терминал, Еврокомиссия, КИТАЙ
ЕК требует от Кипра вернуть средства гранта на проект терминала СПГ
ЕК потребовала от Кипра вернуть 68 миллионов евро на проект терминала СПГ
АФИНЫ, 27 июл — ПРАЙМ. Европейская комиссия требует от Кипра вернуть 68 миллионов евро, выделенных на проект строительства терминала СПГ в Василикосе, Никосия даст ответ в течение 30 дней, сообщило министерство энергетики, торговли и промышленности Кипра.
Китайская компания CPP-METRON Consortium Ltd. (СMC) 18 июля объявила о расторжении соглашения с кипрской компанией ETYFA. Причина — нарушение контрактных обязательств и отсутствие платежей. ETYFA утверждает, что CMC "не только не хочет, но и не способна завершить работу, которую взял на себя и за которую ему заплатили". Дело расследует прокуратура Евросоюза.
Министерство энергетики, торговли и промышленности получило письмо от Европейской комиссии о нарушениях при оценке тендера на строительство терминала сжиженного природного газа в Василикосе. Речь идет о двух существенных нарушениях: присуждение тендера консорциуму в декабре 2019 года и подписание дополнительного соглашения на 25 миллионов евро в июне 2022 года.
Минэнерго Кипра сообщило, что Еврокомиссия потребовала возместить сумму в размере 68,6 миллиарда евро — европейского гранта, выплаченного ETYFA.
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"Проект под названием Cyprus Gas 2 EU является проектом общего интереса и финансировался за счет европейского гранта в размере 101 млн евро", — сообщило министерство.
Ведомство заявило, что ответит Европейской комиссии по позициям, изложенным в письме, в течение 30 дней, как предусмотрено правилами.
Министерство также сообщило, что защита интересов Республики Кипр остаётся приоритетом правительства. В этом направлении оно всячески поддерживает продолжающееся расследование, сотрудничая с европейскими властями и строго следуя указаниям президента Кипра. Цель — провести полное расследование фактов и продемонстрировать нулевую терпимость к возможным нарушениям закона.