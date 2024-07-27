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"Яковлев" намерен создать самолет 5-го поколения с вертикальным взлетом
"Яковлев" намерен создать самолет 5-го поколения с вертикальным взлетом - 27.07.2024, ПРАЙМ
"Яковлев" намерен создать самолет 5-го поколения с вертикальным взлетом
ПАО "Яковлев" (входит в состав ОАК "Ростеха") готово вернуться к разработке самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения в случае соответствующего... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T08:05+0300
2024-07-27T08:05+0300
2024-07-27T08:08+0300
вооружения
пао "яковлев"
самолет
проект
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. ПАО "Яковлев" (входит в состав ОАК "Ростеха") готово вернуться к разработке самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения в случае соответствующего заказа МО РФ. Об этом заявил РИА Новости глава предприятия Андрей Богинский.Первый полет прототипа самолета вертикального взлета и посадки Як-36 состоялся еще во времена Советского Союза - в 1964 году."Тема самолета вертикального взлета и посадки была заморожена в трудные 1990-е года, однако научно-технический задел у нас сохранен, - отметил глава компании. - Его соединение с новыми авиационными технологиями позволяет достаточно быстро вернуться к созданию самолетов вертикального взлета и посадки, если министерство обороны России поручит нам эту работу".При этом Богинский почеркнул, что в "Яковлеве" изучили перспективы создания более совершенных самолетов - пятого поколения, и отметил, что на текущий момент реальный опыт разработки и обеспечения эксплуатации самолетов вертикального взлета и посадки в России есть лишь у его компании.
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пао "яковлев", самолет, проект
Вооружения, ПАО "Яковлев", самолет, проект
"Яковлев" намерен создать самолет 5-го поколения с вертикальным взлетом
Гендиректор: "Яковлев" готов вернуться к созданию самолета вертикального взлета
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. ПАО "Яковлев" (входит в состав ОАК "Ростеха") готово вернуться к разработке самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения в случае соответствующего заказа МО РФ. Об этом заявил РИА Новости глава предприятия Андрей Богинский.
Первый полет прототипа самолета вертикального взлета и посадки Як-36 состоялся еще во времена Советского Союза - в 1964 году.
"Тема самолета вертикального взлета и посадки была заморожена в трудные 1990-е года, однако научно-технический задел у нас сохранен, - отметил глава компании. - Его соединение с новыми авиационными технологиями позволяет достаточно быстро вернуться к созданию самолетов вертикального взлета и посадки, если министерство обороны России поручит нам эту работу".
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При этом Богинский почеркнул, что в "Яковлеве" изучили перспективы создания более совершенных самолетов - пятого поколения, и отметил, что на текущий момент реальный опыт разработки и обеспечения эксплуатации самолетов вертикального взлета и посадки в России есть лишь у его компании.