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"Яковлев" намерен создать самолет 5-го поколения с вертикальным взлетом

"Яковлев" намерен создать самолет 5-го поколения с вертикальным взлетом - 27.07.2024, ПРАЙМ

"Яковлев" намерен создать самолет 5-го поколения с вертикальным взлетом

ПАО "Яковлев" (входит в состав ОАК "Ростеха") готово вернуться к разработке самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения в случае соответствующего... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T08:05+0300

2024-07-27T08:05+0300

2024-07-27T08:08+0300

вооружения

пао "яковлев"

самолет

проект

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. ПАО "Яковлев" (входит в состав ОАК "Ростеха") готово вернуться к разработке самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения в случае соответствующего заказа МО РФ. Об этом заявил РИА Новости глава предприятия Андрей Богинский.Первый полет прототипа самолета вертикального взлета и посадки Як-36 состоялся еще во времена Советского Союза - в 1964 году."Тема самолета вертикального взлета и посадки была заморожена в трудные 1990-е года, однако научно-технический задел у нас сохранен, - отметил глава компании. - Его соединение с новыми авиационными технологиями позволяет достаточно быстро вернуться к созданию самолетов вертикального взлета и посадки, если министерство обороны России поручит нам эту работу".При этом Богинский почеркнул, что в "Яковлеве" изучили перспективы создания более совершенных самолетов - пятого поколения, и отметил, что на текущий момент реальный опыт разработки и обеспечения эксплуатации самолетов вертикального взлета и посадки в России есть лишь у его компании.

https://1prime.ru/20240724/su-850403958.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пао "яковлев", самолет, проект