Пародия на "Тайную вечерю" на Олимпийских играх испугала рекламодателей США

МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Американская технологическая компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже после скандальной пародии на "Тайную вечерю" на открытии игр, сообщив, что ее сотрудники были шокированы увиденным. Об этом сообщается на странице компании в соцсети Х. "Мы были шокированы высмеиванием "Тайной вечери" во время открытия Олимпиады в Париже. C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр", - говорится в сообщении компании на ее странице в соцсети Х. C Spire – телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в городе Риджленд, штат Миссисипи. Среди прочего, предоставляет услуги интернета и облачного хранения. Церемония прошла в пятницу в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (признано в России экстремистским движением и запрещено). Американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что это было "проявлением вопиющего неуважения к христианам". Также в кульминационный момент церемонии открытия флаг МОК был поднят в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.

