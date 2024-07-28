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Пародия на "Тайную вечерю" на Олимпийских играх испугала рекламодателей США
Пародия на "Тайную вечерю" на Олимпийских играх испугала рекламодателей США - 28.07.2024, ПРАЙМ
Пародия на "Тайную вечерю" на Олимпийских играх испугала рекламодателей США
Американская технологическая компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже после скандальной пародии на "Тайную вечерю" на открытии игр,... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T08:37+0300
2024-07-28T08:37+0300
2024-07-28T08:38+0300
экономика
олимпийские игры
париж
рекламодатели
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Американская технологическая компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже после скандальной пародии на "Тайную вечерю" на открытии игр, сообщив, что ее сотрудники были шокированы увиденным. Об этом сообщается на странице компании в соцсети Х. "Мы были шокированы высмеиванием "Тайной вечери" во время открытия Олимпиады в Париже. C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр", - говорится в сообщении компании на ее странице в соцсети Х. C Spire – телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в городе Риджленд, штат Миссисипи. Среди прочего, предоставляет услуги интернета и облачного хранения. Церемония прошла в пятницу в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (признано в России экстремистским движением и запрещено). Американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что это было "проявлением вопиющего неуважения к христианам". Также в кульминационный момент церемонии открытия флаг МОК был поднят в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.
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олимпийские игры, париж, рекламодатели
Экономика, Олимпийские игры, Париж, рекламодатели
Пародия на "Тайную вечерю" на Олимпийских играх испугала рекламодателей США
Компания США отзовет рекламу с Олимпийских игр из-за пародии на "Тайную вечерю"
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Американская технологическая компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже после скандальной пародии на "Тайную вечерю" на открытии игр, сообщив, что ее сотрудники были шокированы увиденным. Об этом сообщается на странице компании в соцсети Х.
"Мы были шокированы высмеиванием "Тайной вечери" во время открытия Олимпиады в Париже. C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр", - говорится в сообщении компании на ее странице в соцсети Х.
C Spire – телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в городе Риджленд, штат Миссисипи. Среди прочего, предоставляет услуги интернета и облачного хранения.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль оценила церемонию открытия Олимпиады в Париже
Церемония прошла в пятницу в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (признано в России экстремистским движением и запрещено). Американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что это было "проявлением вопиющего неуважения к христианам". Также в кульминационный момент церемонии открытия флаг МОК был поднят в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.