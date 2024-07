Суд признал банкротом компанию-эмитента обувной OR Group

https://1prime.ru/20240729/bankrot-850500925.html

2024-07-29T11:35+0300

МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "ОР", которое в холдинге OR Group (прежнее название – "Обувь России") занималось привлечением финансирования через выпуск облигаций, и открыл в компании конкурсное производство, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в понедельник заседания по рассмотрению отчета временного управляющего. Подробности пока не сообщаются. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении ООО "ОР" суд ввел в декабре по заявлению Сбербанка, задолженность перед которым превышала 1,3 миллиарда рублей. Ранее суд по заявлению банка принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств на счетах должника в пределах суммы долга за исключением денег, предназначенных для выплаты компенсаций за причинение вреда здоровью, заработной платы и уплаты налогов. В материалах суда говорится, что аналогичные обеспечительные меры ранее были приняты Мещанским райсудом Москвы (имущество арестовано в пределах около 4,5 миллиарда рублей), Центральным райсудом Новосибирска (около 1,4 миллиарда), Лефортовским райсудом Москвы (более 1,7 миллиарда). Отмечается также, что фонд оплаты труда сотрудников на март 2022 года составлял около 65 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы 28 ноября ввел наблюдение в отношении ПАО "ОР Групп", головной компании OR Group, по заявлению Промсвязьбанка, долг перед которым превышал 1,7 миллиарда рублей. OR Group допустила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе 2022 года. Основным держателем выпуска выступает Промсвязьбанк. Впоследствии OR Group допустила еще несколько дефолтов по выплате купонов по облигациям. Причиной дефолтов компания называла отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. OR Group ранее также подготовила комплексную программу долговой реструктуризации и направила ее в Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. OR Group основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году компания провела IPO на Московской бирже, став первой публичной компанией на российском обувном и модном рынке. Компания выпускает обувь, развивает маркетплейс westfalika.ru, экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. Московская биржа с мая 2023 года прекратила торги акциями OR Group.

