Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал банкротом компанию-эмитента обувной OR Group - 29.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240729/bankrot-850500925.html
Суд признал банкротом компанию-эмитента обувной OR Group
Суд признал банкротом компанию-эмитента обувной OR Group - 29.07.2024, ПРАЙМ
Суд признал банкротом компанию-эмитента обувной OR Group
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "ОР", которое в холдинге OR Group (прежнее название – "Обувь России") занималось привлечением финансирования через... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T11:35+0300
2024-07-29T11:36+0300
банкротство
москва
суд
обувь
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_ffd4dc3743d5e2ac23ae1ac1f8234b73.jpg
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "ОР", которое в холдинге OR Group (прежнее название – "Обувь России") занималось привлечением финансирования через выпуск облигаций, и открыл в компании конкурсное производство, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в понедельник заседания по рассмотрению отчета временного управляющего. Подробности пока не сообщаются. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении ООО "ОР" суд ввел в декабре по заявлению Сбербанка, задолженность перед которым превышала 1,3 миллиарда рублей. Ранее суд по заявлению банка принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств на счетах должника в пределах суммы долга за исключением денег, предназначенных для выплаты компенсаций за причинение вреда здоровью, заработной платы и уплаты налогов. В материалах суда говорится, что аналогичные обеспечительные меры ранее были приняты Мещанским райсудом Москвы (имущество арестовано в пределах около 4,5 миллиарда рублей), Центральным райсудом Новосибирска (около 1,4 миллиарда), Лефортовским райсудом Москвы (более 1,7 миллиарда). Отмечается также, что фонд оплаты труда сотрудников на март 2022 года составлял около 65 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы 28 ноября ввел наблюдение в отношении ПАО "ОР Групп", головной компании OR Group, по заявлению Промсвязьбанка, долг перед которым превышал 1,7 миллиарда рублей. OR Group допустила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе 2022 года. Основным держателем выпуска выступает Промсвязьбанк. Впоследствии OR Group допустила еще несколько дефолтов по выплате купонов по облигациям. Причиной дефолтов компания называла отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. OR Group ранее также подготовила комплексную программу долговой реструктуризации и направила ее в Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. OR Group основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году компания провела IPO на Московской бирже, став первой публичной компанией на российском обувном и модном рынке. Компания выпускает обувь, развивает маркетплейс westfalika.ru, экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. Московская биржа с мая 2023 года прекратила торги акциями OR Group.
https://1prime.ru/20240723/zhile-850370560.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_178c7c47d7f36c00ba347295fe603eae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банкротство, москва, суд, обувь
банкротство, МОСКВА, суд, обувь
11:35 29.07.2024 (обновлено: 11:36 29.07.2024)
 
Суд признал банкротом компанию-эмитента обувной OR Group

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию-эмитента обувной OR Group

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "ОР", которое в холдинге OR Group (прежнее название – "Обувь России") занималось привлечением финансирования через выпуск облигаций, и открыл в компании конкурсное производство, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в понедельник заседания по рассмотрению отчета временного управляющего. Подробности пока не сообщаются.
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении ООО "ОР" суд ввел в декабре по заявлению Сбербанка, задолженность перед которым превышала 1,3 миллиарда рублей. Ранее суд по заявлению банка принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств на счетах должника в пределах суммы долга за исключением денег, предназначенных для выплаты компенсаций за причинение вреда здоровью, заработной платы и уплаты налогов.
В материалах суда говорится, что аналогичные обеспечительные меры ранее были приняты Мещанским райсудом Москвы (имущество арестовано в пределах около 4,5 миллиарда рублей), Центральным райсудом Новосибирска (около 1,4 миллиарда), Лефортовским райсудом Москвы (более 1,7 миллиарда). Отмечается также, что фонд оплаты труда сотрудников на март 2022 года составлял около 65 миллионов рублей.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
Единственное ипотечное жилье банкрота не будут взыскивать за долги
23 июля, 17:14
Арбитражный суд Москвы 28 ноября ввел наблюдение в отношении ПАО "ОР Групп", головной компании OR Group, по заявлению Промсвязьбанка, долг перед которым превышал 1,7 миллиарда рублей.
OR Group допустила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе 2022 года. Основным держателем выпуска выступает Промсвязьбанк. Впоследствии OR Group допустила еще несколько дефолтов по выплате купонов по облигациям. Причиной дефолтов компания называла отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. OR Group ранее также подготовила комплексную программу долговой реструктуризации и направила ее в Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк.
OR Group основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году компания провела IPO на Московской бирже, став первой публичной компанией на российском обувном и модном рынке. Компания выпускает обувь, развивает маркетплейс westfalika.ru, экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. Московская биржа с мая 2023 года прекратила торги акциями OR Group.
 
банкротствоМОСКВАсудобувь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала