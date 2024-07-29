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В Карелии размыло перемычку на Беломорканале. Есть погибший

В Карелии размыло перемычку на Беломорканале. Есть погибший - 29.07.2024, ПРАЙМ

В Карелии размыло перемычку на Беломорканале. Есть погибший

В Карелии размыло перемычку на Беломорканале, есть погибший, спасены семеро. Спасатели ищут еще двоих пропавших, сообщили в республике. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T11:54+0300

2024-07-29T11:54+0300

2024-07-29T11:54+0300

происшествия

карелия

мчс россии

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В Карелии размыло перемычку на Беломорканале, есть погибший, спасены семеро. Спасатели ищут еще двоих пропавших, сообщили в республике.Вода хлынула на близлежащий поселок, потому что размыло перемычку, установленную во время ремонта, между десятым и одиннадцатым шлюзами Беломорско-Балтийского канала, объяснял ранее глава республики Артур Парфенчиков. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский".

карелия

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карелия, мчс россии