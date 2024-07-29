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В Карелии размыло перемычку на Беломорканале. Есть погибший
В Карелии размыло перемычку на Беломорканале. Есть погибший - 29.07.2024, ПРАЙМ
В Карелии размыло перемычку на Беломорканале. Есть погибший
В Карелии размыло перемычку на Беломорканале, есть погибший, спасены семеро. Спасатели ищут еще двоих пропавших, сообщили в республике. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T11:54+0300
2024-07-29T11:54+0300
2024-07-29T11:54+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В Карелии размыло перемычку на Беломорканале, есть погибший, спасены семеро. Спасатели ищут еще двоих пропавших, сообщили в республике.Вода хлынула на близлежащий поселок, потому что размыло перемычку, установленную во время ремонта, между десятым и одиннадцатым шлюзами Беломорско-Балтийского канала, объяснял ранее глава республики Артур Парфенчиков. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский".
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карелия, мчс россии
Происшествия, Карелия, МЧС России
В Карелии размыло перемычку на Беломорканале. Есть погибший
При размыве на Беломорканале в Карелии погиб 1 человек, спасены 7, двоих ищут
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В Карелии размыло перемычку на Беломорканале, есть погибший, спасены семеро. Спасатели ищут еще двоих пропавших, сообщили в республике.
Вода хлынула на близлежащий поселок, потому что размыло перемычку, установленную во время ремонта, между десятым и одиннадцатым шлюзами Беломорско-Балтийского канала, объяснял ранее глава республики Артур Парфенчиков. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский".