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"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ - 29.07.2024, ПРАЙМ
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"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ - 29.07.2024, ПРАЙМ
"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
Истребители F-16 в украинском конфликте столкнутся с серьезными проблемами из-за ударов российских войск по аэродромам и нехватки квалифицированных пилотов... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T08:39+0300
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спецоперация на украине
f-16
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Истребители F-16 в украинском конфликте столкнутся с серьезными проблемами из-за ударов российских войск по аэродромам и нехватки квалифицированных пилотов. Такое мнение высказывается в публикации газеты The New York Times.Как утверждают авторы статьи, "удары по украинским аэродромам подчеркивают решимость России ограничить возможности самолетов еще до вступления в бой".Эти атаки, говорится в публикации, свидетельствуют о проблемах, которые испытывают ВСУ при подготовке к развертыванию истребителей F-16, названные в материале "сложными машинами".При этом подчеркивается, что Киеву не хватает квалифицированных пилотов и техников для обслуживания F-16."F-16 и их пилоты столкнутся с сильным сопротивлением &lt;...&gt; как на земле, так и воздухе", — цитирует New York Times военного эксперта Хантера Столла.
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f-16, украина, мнение
Спецоперация на Украине, F-16, УКРАИНА, мнение
08:39 29.07.2024 (обновлено: 08:43 29.07.2024)
 
"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ

NYT: F-16 столкнутся с проблемами из-за ударов ВС России и нехватки экипажей

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Истребители F-16 в украинском конфликте столкнутся с серьезными проблемами из-за ударов российских войск по аэродромам и нехватки квалифицированных пилотов. Такое мнение высказывается в публикации газеты The New York Times.
Как утверждают авторы статьи, "удары по украинским аэродромам подчеркивают решимость России ограничить возможности самолетов еще до вступления в бой".
Эти атаки, говорится в публикации, свидетельствуют о проблемах, которые испытывают ВСУ при подготовке к развертыванию истребителей F-16, названные в материале "сложными машинами".
При этом подчеркивается, что Киеву не хватает квалифицированных пилотов и техников для обслуживания F-16.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
20 июля, 19:08
"F-16 и их пилоты столкнутся с сильным сопротивлением <...> как на земле, так и воздухе", — цитирует New York Times военного эксперта Хантера Столла.
 
Спецоперация на УкраинеF-16УКРАИНАмнение
 
 
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