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"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ - 29.07.2024, ПРАЙМ
"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
Истребители F-16 в украинском конфликте столкнутся с серьезными проблемами из-за ударов российских войск по аэродромам и нехватки квалифицированных пилотов... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T08:39+0300
2024-07-29T08:39+0300
2024-07-29T08:43+0300
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Истребители F-16 в украинском конфликте столкнутся с серьезными проблемами из-за ударов российских войск по аэродромам и нехватки квалифицированных пилотов. Такое мнение высказывается в публикации газеты The New York Times.Как утверждают авторы статьи, "удары по украинским аэродромам подчеркивают решимость России ограничить возможности самолетов еще до вступления в бой".Эти атаки, говорится в публикации, свидетельствуют о проблемах, которые испытывают ВСУ при подготовке к развертыванию истребителей F-16, названные в материале "сложными машинами".При этом подчеркивается, что Киеву не хватает квалифицированных пилотов и техников для обслуживания F-16."F-16 и их пилоты столкнутся с сильным сопротивлением <...> как на земле, так и воздухе", — цитирует New York Times военного эксперта Хантера Столла.
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f-16, украина, мнение
Спецоперация на Украине, F-16, УКРАИНА, мнение
"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
NYT: F-16 столкнутся с проблемами из-за ударов ВС России и нехватки экипажей
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ.
Истребители F-16 в украинском конфликте столкнутся с серьезными проблемами из-за ударов российских войск по аэродромам и нехватки квалифицированных пилотов. Такое мнение высказывается в публикации газеты The New York Times.
Как утверждают авторы статьи, "удары по украинским аэродромам подчеркивают решимость России ограничить возможности самолетов еще до вступления в бой".
Эти атаки, говорится в публикации, свидетельствуют о проблемах, которые испытывают ВСУ при подготовке к развертыванию истребителей F-16, названные в материале "сложными машинами".
При этом подчеркивается, что Киеву не хватает квалифицированных пилотов и техников для обслуживания F-16.
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"F-16 и их пилоты столкнутся с сильным сопротивлением <...> как на земле, так и воздухе", — цитирует New York Times военного эксперта Хантера Столла.