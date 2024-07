https://1prime.ru/20240729/f-16-850496430.html

"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ

"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ - 29.07.2024, ПРАЙМ

"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ

Истребители F-16 в украинском конфликте столкнутся с серьезными проблемами из-за ударов российских войск по аэродромам и нехватки квалифицированных пилотов... | 29.07.2024, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Истребители F-16 в украинском конфликте столкнутся с серьезными проблемами из-за ударов российских войск по аэродромам и нехватки квалифицированных пилотов. Такое мнение высказывается в публикации газеты The New York Times.Как утверждают авторы статьи, "удары по украинским аэродромам подчеркивают решимость России ограничить возможности самолетов еще до вступления в бой".Эти атаки, говорится в публикации, свидетельствуют о проблемах, которые испытывают ВСУ при подготовке к развертыванию истребителей F-16, названные в материале "сложными машинами".При этом подчеркивается, что Киеву не хватает квалифицированных пилотов и техников для обслуживания F-16."F-16 и их пилоты столкнутся с сильным сопротивлением <...> как на земле, так и воздухе", — цитирует New York Times военного эксперта Хантера Столла.

украина

2024

