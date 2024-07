https://1prime.ru/20240729/izrail-850512344.html

"Мы не хотим". Мировые лидеры пытаются отговорить Израиль от атаки на Ливан

"Мы не хотим". Мировые лидеры пытаются отговорить Израиль от атаки на Ливан

2024-07-29T16:31+0300

политика

израиль

ливан

сша

конфликт

МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировые лидеры предпринимают дипломатические усилия, чтобы убедить Израиль не проводить дальнейшие атак по Ливану на фоне опасений, что недавний ракетный удар по игравшим в футбол детям, приведет к расширению боевых действия в регионе. Об этом пишет The Guardian.Ранее Израиль обвинил ливанскую группировку "Хезболла" в ракетном ударе по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, захваченных им в 1967 году и аннексированных у Сирии в 1981 году, при котором погибли 12 детей. Группировка назвала причиной трагедии падение снаряда израильской системы ПВО "Железный купол". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся отомстить и пообещал, что “Хезболла” за это “дорого поплатится”. Некоторые израильские политики выступили с пламенными речами. Так, считающийся правам министр финансов Израиля Бецалель Смотрич сказал, что за удар “поплатится весь Ливан”.Спецпосланник США Амос Хохштейн провел переговоры с премьер-министром Ливана Нагибом Микати, спикером парламента Набихом Берри, а также влиятельным лидером ливанских друзов Валидом Джумблатом,с целью достижения разрядки непосредственно после ракетного удара.Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил Reuters, что кабмин страны попросил Вашингтон призвать Израиль к сдержанности и отметил, что официальные лица США обратились к правительству Ливана с встречной просьбой к “Хезболле”.Как пишет The Guardian, Вашингтон поддержал Израиль и обвинил “Хезболлу”, но указал, что при этом параллельно ведет работу над дипломатическим решением, которое положит конец таким атакам раз и навсегда”. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Японии ясно дал понять, что Вашингтон не хочет допустить эскалации конфликта. "Мы не хотим, чтобы он распространился”, — заявил Блинкен. По данным The Guardian, президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с Нетаньяху и сказал, что Париж по-прежнему готов “ко всем мерам, чтобы избежать новой эскалации в регионе”, и дает сигнал об этом всем сторонам конфликта. Специальный координатор ООН по Ливану и миротворческие силы ООН, развернутые вдоль так называемой “голубой линии”, разделяющей израильскую и ливанскую территорию, призвали к “максимальной сдержанности”, пишет издание.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

израиль

ливан

сша

2024

