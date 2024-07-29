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"Мы не хотим". Мировые лидеры пытаются отговорить Израиль от атаки на Ливан - 29.07.2024, ПРАЙМ
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"Мы не хотим". Мировые лидеры пытаются отговорить Израиль от атаки на Ливан
"Мы не хотим". Мировые лидеры пытаются отговорить Израиль от атаки на Ливан - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Мы не хотим". Мировые лидеры пытаются отговорить Израиль от атаки на Ливан
Мировые лидеры предпринимают дипломатические усилия, чтобы убедить Израиль не проводить дальнейшие атак по Ливану на фоне опасений, что недавний ракетный удар... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T16:31+0300
2024-07-29T16:31+0300
политика
израиль
ливан
сша
конфликт
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировые лидеры предпринимают дипломатические усилия, чтобы убедить Израиль не проводить дальнейшие атак по Ливану на фоне опасений, что недавний ракетный удар по игравшим в футбол детям, приведет к расширению боевых действия в регионе. Об этом пишет The Guardian.Ранее Израиль обвинил ливанскую группировку "Хезболла" в ракетном ударе по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, захваченных им в 1967 году и аннексированных у Сирии в 1981 году, при котором погибли 12 детей. Группировка назвала причиной трагедии падение снаряда израильской системы ПВО "Железный купол". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся отомстить и пообещал, что “Хезболла” за это “дорого поплатится”. Некоторые израильские политики выступили с пламенными речами. Так, считающийся правам министр финансов Израиля Бецалель Смотрич сказал, что за удар “поплатится весь Ливан”.Спецпосланник США Амос Хохштейн провел переговоры с премьер-министром Ливана Нагибом Микати, спикером парламента Набихом Берри, а также влиятельным лидером ливанских друзов Валидом Джумблатом,с целью достижения разрядки непосредственно после ракетного удара.Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил Reuters, что кабмин страны попросил Вашингтон призвать Израиль к сдержанности и отметил, что официальные лица США обратились к правительству Ливана с встречной просьбой к “Хезболле”.Как пишет The Guardian, Вашингтон поддержал Израиль и обвинил “Хезболлу”, но указал, что при этом параллельно ведет работу над дипломатическим решением, которое положит конец таким атакам раз и навсегда”. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Японии ясно дал понять, что Вашингтон не хочет допустить эскалации конфликта. "Мы не хотим, чтобы он распространился”, — заявил Блинкен. По данным The Guardian, президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с Нетаньяху и сказал, что Париж по-прежнему готов “ко всем мерам, чтобы избежать новой эскалации в регионе”, и дает сигнал об этом всем сторонам конфликта. Специальный координатор ООН по Ливану и миротворческие силы ООН, развернутые вдоль так называемой “голубой линии”, разделяющей израильскую и ливанскую территорию, призвали к “максимальной сдержанности”, пишет издание.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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израиль, ливан, сша, конфликт
Политика, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, США, конфликт
16:31 29.07.2024
 
"Мы не хотим". Мировые лидеры пытаются отговорить Израиль от атаки на Ливан

TheGuardian: мировые лидеры призвали Израиль воздержаться от ударов по Ливану

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировые лидеры предпринимают дипломатические усилия, чтобы убедить Израиль не проводить дальнейшие атак по Ливану на фоне опасений, что недавний ракетный удар по игравшим в футбол детям, приведет к расширению боевых действия в регионе. Об этом пишет The Guardian.
Ранее Израиль обвинил ливанскую группировку "Хезболла" в ракетном ударе по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, захваченных им в 1967 году и аннексированных у Сирии в 1981 году, при котором погибли 12 детей. Группировка назвала причиной трагедии падение снаряда израильской системы ПВО "Железный купол".
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Отмечается, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся отомстить и пообещал, что “Хезболла” за это “дорого поплатится”. Некоторые израильские политики выступили с пламенными речами. Так, считающийся правам министр финансов Израиля Бецалель Смотрич сказал, что за удар “поплатится весь Ливан”.
Спецпосланник США Амос Хохштейн провел переговоры с премьер-министром Ливана Нагибом Микати, спикером парламента Набихом Берри, а также влиятельным лидером ливанских друзов Валидом Джумблатом,с целью достижения разрядки непосредственно после ракетного удара.
Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил Reuters, что кабмин страны попросил Вашингтон призвать Израиль к сдержанности и отметил, что официальные лица США обратились к правительству Ливана с встречной просьбой к “Хезболле”.
Как пишет The Guardian, Вашингтон поддержал Израиль и обвинил “Хезболлу”, но указал, что при этом параллельно ведет работу над дипломатическим решением, которое положит конец таким атакам раз и навсегда”. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Японии ясно дал понять, что Вашингтон не хочет допустить эскалации конфликта.
"Мы не хотим, чтобы он распространился”, — заявил Блинкен.
По данным The Guardian, президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с Нетаньяху и сказал, что Париж по-прежнему готов “ко всем мерам, чтобы избежать новой эскалации в регионе”, и дает сигнал об этом всем сторонам конфликта.
Специальный координатор ООН по Ливану и миротворческие силы ООН, развернутые вдоль так называемой “голубой линии”, разделяющей израильскую и ливанскую территорию, призвали к “максимальной сдержанности”, пишет издание.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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ПолитикаИЗРАИЛЬЛИВАНСШАконфликт
 
 
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