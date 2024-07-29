https://1prime.ru/20240729/morskaya-kollegiya-850513350.html
Путин утвердил создание Морской коллегии России
Путин утвердил создание Морской коллегии России - 29.07.2024, ПРАЙМ
Путин утвердил создание Морской коллегии России
С целью повышения координации в сфере национальной морской политики в России будет создана Морская коллегия РФ, сообщил помощник президента России Николай... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T16:59+0300
2024-07-29T16:59+0300
2024-07-29T17:20+0300
николай патрушев
россия
военно-морской флот
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РЫБИНСК, 29 июл - ПРАЙМ. С целью повышения координации в сфере национальной морской политики в России будет создана Морская коллегия РФ, сообщил помощник президента России Николай Патрушев. "В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане, президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации", - рассказал помощник президента на совещании в Рыбинске. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также сообщил, что в составе Морской коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.Патрушев подчеркнул, что уже сейчас разрабатывается положение и формируется персональный состав коллегии. Позже они будут утверждены указом президента России.На текущий момент в России действует Морская коллегия при правительстве страны. Создание органа началось в 2001 году с соответсвующего поручения президента России Владимира Путина. Коллегия является постоянно действующим координациолнным органом, который обеспечивает согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в области морской деятельности Российской Федерации в интересах реализации национальной морской политики России.
https://1prime.ru/20240729/putin-850507228.html
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николай патрушев, россия, военно-морской флот
Николай Патрушев, РОССИЯ, военно-морской флот
Путин утвердил создание Морской коллегии России
Патрушев: Путин принял решение образовать Морскую коллегию России
РЫБИНСК, 29 июл - ПРАЙМ. С целью повышения координации в сфере национальной морской политики в России будет создана Морская коллегия РФ, сообщил помощник президента России Николай Патрушев.
"В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане, президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации", - рассказал помощник президента на совещании в Рыбинске.
Он также сообщил, что в составе Морской коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.
Патрушев подчеркнул, что уже сейчас разрабатывается положение и формируется персональный состав коллегии. Позже они будут утверждены указом президента России.
На текущий момент в России действует Морская коллегия при правительстве страны. Создание органа началось в 2001 году с соответсвующего поручения президента России Владимира Путина.
Коллегия является постоянно действующим координациолнным органом, который обеспечивает согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в области морской деятельности Российской Федерации в интересах реализации национальной морской политики России.
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