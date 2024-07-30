Тройная поддержка рубля и обвал на Мосбирже: анализ финансового дня

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В понедельник, 30 июля, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,16%, до 86,49 руб., евро/рубль - на 0,03%, до 93,70 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,42%, до 11,80 руб. Центральный банк России повысил официальный курс доллара до 86,55 рублей за доллар, курс евро - до 94,14 рублей. Рубль в целом чувствует себя неплохо. Ему помогают три основных фактора:1. Налоговый период: В конце месяца компании-экспортеры продают валюту, чтобы заплатить налоги в рублях. Это создает дополнительный спрос на рубли. Единый платеж сместился на 29 с 28 июля.2. Повышение ключевой ставки: Центробанк поднял ключевую ставку до 18% годовых. Это делает рубль более привлекательным для инвесторов. 3. Продажа валюты экспортерами по указу президента в объеме 60%. Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Оно будет действовать до 30 апреля 2025 года. Цены на нефть в понедельник немного снизились. Баррель Brent подешевел на 0,64%, до $79,10. Утром цены росли из-за опасений по поводу конфликта на Ближнем Востоке, но затем начали снижаться. Спрос в Китае остается слабым, что также приводит к снижению цен. В первой половине 2024 года импорт нефтепродуктов в Китае сократился на 11%. Экономические трудности в Китае негативно влияют на нефтяной рынок. В то же время недавние конфликты на Ближнем Востоке, в частности атака на Голанских высотах, вызывают опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти. Хотя реакция рынка на текущие события была сдержанной, нарастающие геополитические напряженности могут привести к росту цен. Во вторник, 30 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $78,64. Борьба ведется около поддержки $78,20. Учитывая восстановление индекса доллара, возросли риски пробоя трендовой. Условия для отскока нефтяных котировок выполнены. Если покупатели не воспользуются техническими факторами, им придется отступать к $72,50. В ближайшее время рубль может немного ослабнуть. Курс доллара может вернуться к уровню 90 руб. к 10 августа. Для российского рынка акций понедельник оказался очень тяжелым днем. Основные индексы закрылись снижением. Индекс Московской биржи снизился на 2,88% до 2906,95 пунктов, индекс РТС (рассчитывается в долларах) - на 3,99% до 1057,99 пунктов. В течение дня рынок пытался немного восстановиться, но к закрытию торгов снова ушел вниз. Главной причиной падения стало решение Центробанка о повышении ключевой ставки. Это может привести к удорожанию кредитов для компаний и замедлению экономики. По индексу Мосбиржи на горизонте появился уровень 2800 п.
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В понедельник, 30 июля, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,16%, до 86,49 руб., евро/рубль - на 0,03%, до 93,70 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,42%, до 11,80 руб. Центральный банк России повысил официальный курс доллара до 86,55 рублей за доллар, курс евро - до 94,14 рублей.
Рубль в целом чувствует себя неплохо. Ему помогают три основных фактора: 1. Налоговый период: В конце месяца компании-экспортеры продают валюту, чтобы заплатить налоги в рублях. Это создает дополнительный спрос на рубли. Единый платеж сместился на 29 с 28 июля. 2. Повышение ключевой ставки: Центробанк поднял ключевую ставку до 18% годовых. Это делает рубль более привлекательным для инвесторов. 3. Продажа валюты экспортерами по указу президента в объеме 60%. Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Оно будет действовать до 30 апреля 2025 года.
Цены на нефть в понедельник немного снизились. Баррель Brent подешевел на 0,64%, до $79,10. Утром цены росли из-за опасений по поводу конфликта на Ближнем Востоке, но затем начали снижаться.
Спрос в Китае остается слабым, что также приводит к снижению цен. В первой половине 2024 года импорт нефтепродуктов в Китае сократился на 11%. Экономические трудности в Китае негативно влияют на нефтяной рынок.
В то же время недавние конфликты на Ближнем Востоке, в частности атака на Голанских высотах, вызывают опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти. Хотя реакция рынка на текущие события была сдержанной, нарастающие геополитические напряженности могут привести к росту цен.
Во вторник, 30 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $78,64. Борьба ведется около поддержки $78,20. Учитывая восстановление индекса доллара, возросли риски пробоя трендовой. Условия для отскока нефтяных котировок выполнены. Если покупатели не воспользуются техническими факторами, им придется отступать к $72,50.
В ближайшее время рубль может немного ослабнуть. Курс доллара может вернуться к уровню 90 руб. к 10 августа.
Для российского рынка акций понедельник оказался очень тяжелым днем. Основные индексы закрылись снижением. Индекс Московской биржи снизился на 2,88% до 2906,95 пунктов, индекс РТС (рассчитывается в долларах) - на 3,99% до 1057,99 пунктов. В течение дня рынок пытался немного восстановиться, но к закрытию торгов снова ушел вниз. Главной причиной падения стало решение Центробанка о повышении ключевой ставки. Это может привести к удорожанию кредитов для компаний и замедлению экономики. По индексу Мосбиржи на горизонте появился уровень 2800 п.
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