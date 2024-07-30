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Австрия усилит надзор за криптовалютным рынком

Австрия усилит надзор за криптовалютным рынком - 30.07.2024, ПРАЙМ

Австрия усилит надзор за криптовалютным рынком

Австрия вводит в действие закон Евросоюза о регулировании криптовалютного рынка и намерена вести более строгий надзор за компаниями, которые выпускают и продают | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:34+0300

2024-07-30T17:34+0300

2024-07-30T17:35+0300

криптовалюта

австрия

финансы

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ВЕНА, 30 июл - ПРАЙМ. Австрия вводит в действие закон Евросоюза о регулировании криптовалютного рынка и намерена вести более строгий надзор за компаниями, которые выпускают и продают криптовалюты, сообщило Министерство финансов страны. В ведомстве уточнили, что контроль за соблюдением правил возложен на управление по финансовым рынкам республики (FMA). "В будущем FMA сможет выдавать лицензии поставщикам услуг криптоактивов в Австрии. Этим шагом мы закрываем дверь во времена Дикого Запада криптоактивов, создавая правовую ясность и укрепляя целостность всё ещё молодого рынка криптоактивов. Наша цель - позиционировать Австрию как надежное место для цифровых финансовых инноваций и в то же время гарантировать защиту инвесторов", - приводятся в релизе слова министра финансов республики Магнуса Бруннера. Такая мера республики последовала за постановлением о рынках криптоактивов, принятым на уровне ЕС в июне 2023 года, которое было направлено на поощрение инноваций при обеспечении честной конкуренции и защите розничных инвесторов. В полном объеме оно начнет действовать с 30 декабря, уточнили в министерстве. Этот регламент содержит правила публичного размещения криптоактивов, их допуска к торгам, требования к капиталу эмитентов криптоактивов, создание резерва активов для криптоактивов, возможности аннулирования и погашения для розничных инвесторов, предоставление услуг криптоактивов, а также меры по предотвращению и запрету злоупотреблений на рынке.

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австрия, финансы