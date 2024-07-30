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Цена бензина Аи-95 на российской бирже вернулась к росту

Цена бензина Аи-95 на российской бирже вернулась к росту - 30.07.2024, ПРАЙМ

Цена бензина Аи-95 на российской бирже вернулась к росту

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник вновь начала расти после трех дней снижения,... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T14:38+0300

2024-07-30T14:38+0300

2024-07-30T14:39+0300

энергетика

бензин

россия

торги

спбмтсб

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник вновь начала расти после трех дней снижения, свидетельствуют данные торгов. В минувший четверг, 25 июля, цена бензина Аи-95 впервые с 9 июля начала снижаться после появления информации о возобновлении запрета на экспорт бензина из России с 1 августа. Такая динамика сохранялась в течение трех торговых дней, однако по итогам вторника котировки вновь выросли. Бензин Аи-95 подорожал на 0,25% - до 72 712 рублей за тонну. Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торговой сессии выросла на 1,06% - до 54 486 рублей. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,51% - до 60 938 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) увеличилась на 7,27% - до 40 788 рублей за тонну. Мазут же подешевел на 0,61% - до 32 045 рублей. Минэнерго ранее в июле сообщило РИА Новости, что плановые ремонты на НПЗ идут согласно графику и не влияют на выполнение показателей по выпуску и поставкам топлива на внутренний рынок страны, сформированных запасов достаточно для его стабильного и бесперебойного обеспечения. Вместе с тем вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами отмечал, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но вопрос с ним решается. По его мнению, в данный момент топливный рынок чувствительно реагирует на ремонтную кампанию на НПЗ, хотя "ничего страшного не происходит". Кабмин с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввел запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, однако в конце мая запрет был временно снят. Новак сообщил в четверг, что с 1 августа эмбарго возобновится. Также он отметил, что Минэнерго РФ вместе с компаниями работает, чтобы увеличить объемы производства топлива, загрузку НПЗ, обеспечить транспортировку нефтепродуктов. Вице-премьер выразил уверенность, что принимаемых мер для стабилизации ситуации с бензином Аи-95 будет достаточно.

https://1prime.ru/20240729/benzin-850514030.html

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бензин, россия, торги, спбмтсб