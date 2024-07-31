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Глобальный дефицит кадров в кибербезопасности приблизился к 4 миллионам

Глобальный дефицит кадров в кибербезопасности приблизился к 4 миллионам - 31.07.2024, ПРАЙМ

Глобальный дефицит кадров в кибербезопасности приблизился к 4 миллионам

Дефицит специалистов по кибербезопасности в мире в 2023 году приблизился к четырем миллионам, говорится в исследовании Росконгресса "Цифровой суверенитет: как... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T07:07+0300

2024-07-31T07:07+0300

2024-07-31T07:07+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Дефицит специалистов по кибербезопасности в мире в 2023 году приблизился к четырем миллионам, говорится в исследовании Росконгресса "Цифровой суверенитет: как государства защищают интересы в сети", с которым ознакомилось РИА Новости. "По различным оценкам, в мире есть неудовлетворенный спрос почти на 4 миллиона специалистов в области кибербезопасности", - говорится в документе. Авторы приводят данные за 2023 год, согласно которым самый большой кадровый дефицит в этой сфере отмечался в Китае - там он превысил 1,72 миллиона человек. На втором месте Индия с неудовлетворенным спросом почти на 790 тысяч вакансий. Дефицит специалистов в сфере кибербезопасности в США в прошлом году достиг почти 483 тысяч человек. В Азиатско-Тихоокеанском регионе от неудовлетворенного спроса на таких специалистов также страдает Япония - там более 110 тысяч вакансий в сфере кибербезопасности. Существенная нехватка киберспециалистов отмечается в Латинской Америке. В частности, в Бразилии неудовлетворенный спрос превышает 231 тысячу специалистов, а в Мексике - 116 тысяч. Среди европейских стран наибольший дефицит кадров в этой области отмечается в Германии - более 104 тысяч, Испании - более 74 тысяч и Великобритании - более 73 тысяч.

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