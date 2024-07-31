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ФРС США сохранила базовую ставку на текущем уровне - 31.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240731/frs-850580090.html
ФРС США сохранила базовую ставку на текущем уровне
ФРС США сохранила базовую ставку на текущем уровне - 31.07.2024, ПРАЙМ
ФРС США сохранила базовую ставку на текущем уровне
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания в восьмой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых,... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T21:12+0300
2024-07-31T21:26+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания в восьмой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих семи заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.Комитет по открытым рынкам ФРС США не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не появится больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%. На данный момент экономические перспективы неопределенны, и Комитет внимательно следит за рисками.Регулятор намерен продолжить сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств государственных организаций и государственных ценных бумаг с ипотечным покрытием. Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.Комитет будет готов корректировать позицию относительно монетарной политики по мере необходимости, если появятся риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В своих оценках регулятор будет принимать во внимание широкий спектр информации, включая данные о состоянии рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовых и международных событий.
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сша, ключевая ставка фрс сша, фрс сша
Экономика, США, ключевая ставка ФРС США, ФРС США
21:12 31.07.2024 (обновлено: 21:26 31.07.2024)
 
ФРС США сохранила базовую ставку на текущем уровне

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания в восьмой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих семи заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
Комитет по открытым рынкам ФРС США не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не появится больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%. На данный момент экономические перспективы неопределенны, и Комитет внимательно следит за рисками.
Регулятор намерен продолжить сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств государственных организаций и государственных ценных бумаг с ипотечным покрытием. Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.
Комитет будет готов корректировать позицию относительно монетарной политики по мере необходимости, если появятся риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В своих оценках регулятор будет принимать во внимание широкий спектр информации, включая данные о состоянии рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовых и международных событий.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
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