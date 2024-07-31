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Экономика Германии застряла в кризисе, пишет СМИ
Экономика Германии застряла в кризисе, пишет СМИ - 31.07.2024, ПРАЙМ
Экономика Германии застряла в кризисе, пишет СМИ
ВВП Германии во втором квартале показал отрицательный рост, что указывает на стагнацию, пишет Süddeutsche Zeitung. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T08:40+0300
2024-07-31T08:40+0300
2024-07-31T09:36+0300
экономика
германия
стагнация
ввп
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. ВВП Германии во втором квартале показал отрицательный рост, что указывает на стагнацию, пишет Süddeutsche Zeitung.Эксперты сомневаются в скором выходе экономики из состояния вялого роста. Как отмечается, нежелание компаний инвестировать и осторожность потребителей являются основными причинами спада.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом инфляция в Германии растет, хотя и незначительно, в то время как в других странах ЕС ситуация лучше. Индекс делового климата IFO указывает на слабое развитие транспорта и логистики, а также на проблемы в строительной сфере.Потребительский климат остается осторожным из-за "инфляционной памяти" населения после кризиса.Экономическая политика коалиционного правительства вызывает сомнения в ее эффективности, указывается в публикации.Отмечается, что даже в других странах Евросоюза дела обстоят лучше. В Испании во втором квартале экономика выросла на 0,8%, во Франции — на 0,3%, и даже Италия, которая долгое время считалась страной со слабым ростом, показала плюс 0,2%.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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германия, стагнация, ввп
Экономика, ГЕРМАНИЯ, стагнация, ВВП
Экономика Германии застряла в кризисе, пишет СМИ
SZ: по итогам второго квартала ФРГ находится в экономической стагнации
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ.
ВВП Германии во втором квартале показал отрицательный рост, что указывает на стагнацию, пишет Süddeutsche Zeitung
.
Эксперты сомневаются в скором выходе экономики из состояния вялого роста. Как отмечается, нежелание компаний инвестировать и осторожность потребителей являются основными причинами спада.
При этом инфляция в Германии растет, хотя и незначительно, в то время как в других странах ЕС ситуация лучше. Индекс делового климата IFO указывает на слабое развитие транспорта и логистики, а также на проблемы в строительной сфере.
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Потребительский климат остается осторожным из-за "инфляционной памяти" населения после кризиса.
Экономическая политика коалиционного правительства вызывает сомнения в ее эффективности, указывается в публикации.
Отмечается, что даже в других странах Евросоюза дела обстоят лучше. В Испании во втором квартале экономика выросла на 0,8%, во Франции — на 0,3%, и даже Италия, которая долгое время считалась страной со слабым ростом, показала плюс 0,2%.