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Экономика Германии застряла в кризисе, пишет СМИ

Экономика Германии застряла в кризисе, пишет СМИ - 31.07.2024, ПРАЙМ

Экономика Германии застряла в кризисе, пишет СМИ

ВВП Германии во втором квартале показал отрицательный рост, что указывает на стагнацию, пишет Süddeutsche Zeitung. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T08:40+0300

2024-07-31T08:40+0300

2024-07-31T09:36+0300

экономика

германия

стагнация

ввп

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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. ВВП Германии во втором квартале показал отрицательный рост, что указывает на стагнацию, пишет Süddeutsche Zeitung.Эксперты сомневаются в скором выходе экономики из состояния вялого роста. Как отмечается, нежелание компаний инвестировать и осторожность потребителей являются основными причинами спада.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом инфляция в Германии растет, хотя и незначительно, в то время как в других странах ЕС ситуация лучше. Индекс делового климата IFO указывает на слабое развитие транспорта и логистики, а также на проблемы в строительной сфере.Потребительский климат остается осторожным из-за "инфляционной памяти" населения после кризиса.Экономическая политика коалиционного правительства вызывает сомнения в ее эффективности, указывается в публикации.Отмечается, что даже в других странах Евросоюза дела обстоят лучше. В Испании во втором квартале экономика выросла на 0,8%, во Франции — на 0,3%, и даже Италия, которая долгое время считалась страной со слабым ростом, показала плюс 0,2%.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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германия, стагнация, ввп