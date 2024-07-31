https://1prime.ru/20240731/transh-850573528.html
ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной финансовой помощи
ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной финансовой помощи - 31.07.2024, ПРАЙМ
ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной финансовой помощи
ЕС предоставил Палестине транш краткосрочной чрезвычайной финпомощи в размере 150 миллионов евро. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T17:23+0300
2024-07-31T17:23+0300
2024-07-31T17:23+0300
экономика
ес
палестина
финансовая помощь
https://cdnn.1prime.ru/img/82728/52/827285239_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_f43dc7d4cac7c5fe746eaefbac43483d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 июл - ПРАЙМ. ЕС предоставил Палестине транш краткосрочной чрезвычайной финпомощи в размере 150 миллионов евро. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии. Отмечается, что в рамках указанной выше помощи в размере 400 миллионов евро в среду был выделен первый транш в размере 150 миллионов евро. ЕК уточнила, что из данной суммы 58 миллионов евро предоставят в виде грантов через механизм PEGASE на выплату зарплат и пенсий госслужащим и поддержку семей в уязвимом положении, а 92 миллиона евро — по кредитной линии Европейского инвестбанка. Дальнейшие выплаты будут производиться в августе и сентябре при условии достижения прогресса в реализации программы реформ Палестинской администрации, добавила ЕК.
https://1prime.ru/20240719/reparatsii-850285177.html
палестина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82728/52/827285239_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_c58c511273a52d072a76bb392f27db56.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, палестина, финансовая помощь
Экономика, ЕС, ПАЛЕСТИНА, финансовая помощь
ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной финансовой помощи
ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной помощи в размере 150 миллионов евро
БРЮССЕЛЬ, 31 июл - ПРАЙМ. ЕС предоставил Палестине транш краткосрочной чрезвычайной финпомощи в размере 150 миллионов евро. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии.
Отмечается, что в рамках указанной выше помощи в размере 400 миллионов евро в среду был выделен первый транш в размере 150 миллионов евро.
ЕК уточнила, что из данной суммы 58 миллионов евро предоставят в виде грантов через механизм PEGASE на выплату зарплат и пенсий госслужащим и поддержку семей в уязвимом положении, а 92 миллиона евро — по кредитной линии Европейского инвестбанка.
Дальнейшие выплаты будут производиться в августе и сентябре при условии достижения прогресса в реализации программы реформ Палестинской администрации, добавила ЕК.
Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине