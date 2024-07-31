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ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной финансовой помощи

ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной финансовой помощи - 31.07.2024, ПРАЙМ

ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной финансовой помощи

ЕС предоставил Палестине транш краткосрочной чрезвычайной финпомощи в размере 150 миллионов евро. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T17:23+0300

2024-07-31T17:23+0300

2024-07-31T17:23+0300

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БРЮССЕЛЬ, 31 июл - ПРАЙМ. ЕС предоставил Палестине транш краткосрочной чрезвычайной финпомощи в размере 150 миллионов евро. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии. Отмечается, что в рамках указанной выше помощи в размере 400 миллионов евро в среду был выделен первый транш в размере 150 миллионов евро. ЕК уточнила, что из данной суммы 58 миллионов евро предоставят в виде грантов через механизм PEGASE на выплату зарплат и пенсий госслужащим и поддержку семей в уязвимом положении, а 92 миллиона евро — по кредитной линии Европейского инвестбанка. Дальнейшие выплаты будут производиться в августе и сентябре при условии достижения прогресса в реализации программы реформ Палестинской администрации, добавила ЕК.

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ес, палестина, финансовая помощь