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В Киеве отказались восстанавливать транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию

В Киеве отказались восстанавливать транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию - 31.07.2024, ПРАЙМ

В Киеве отказались восстанавливать транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию

Власти Украины не намерены восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Он объяснил такое... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T20:42+0300

2024-07-31T20:42+0300

2024-07-31T20:42+0300

энергетика

украина

словакия

венгрия

транзит нефти по "дружбе"

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Власти Украины не намерены восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Он объяснил такое реше6ние тем, что Киев имеет "полное понимание Брюсселя в этом вопросе". Премьер Украины рассказал, что провел несколько раундов переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по вопросу энергобезопасности, в том числе обсуждался и транзит нефти из РФ через Украину. "Санкции, введенные СНБО Украины (советом национальной безопасности и обороны —ред.), не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Следовательно, имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе", — отметил Шмыгаль в своем Telegram-канале. Украинский премьер добавил, что введенные Киевом санкции, не угрожают энергобезопасности Словакии. По его словам, стороны договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжат "прагматичный диалог" с надежным партнером, от которого не поступят угрозы или шантаж. Братислава и Будапешт в прошлый понедельник обратились в Еврокомиссию на фоне действий Киева, который остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. В среду ЕК отложила рассмотрение данного обращения, объяснив это тем, что якобы требуется дополнительная информация. Фицо ранее заявлял, что ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита, навредят самой Украине. Он указывал, что словацкий НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, "поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится".Президент Словакии Петер Пеллегрини ранее заявил, что Братислава может принять ответные меры, если Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии также подтвердило, что страна прекратила получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита. Отмечалось, что "Лукойл" внесли на Украине в санкционный список. По данным ведомства, НПЗ Slovnaft пока обеспечен поставками нефти из РФ от другого поставщика, но ситуация обсуждается с украинской стороной.

https://1prime.ru/20240730/slovakiya-850554033.html

украина

словакия

венгрия

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украина, словакия, венгрия, транзит нефти по "дружбе"