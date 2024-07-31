https://1prime.ru/20240731/ukraina-850578706.html

В США хотят возложить на Россию расходы на восстановление Украины

В США хотят возложить на Россию расходы на восстановление Украины - 31.07.2024, ПРАЙМ

В США хотят возложить на Россию расходы на восстановление Украины

Вашингтон считает, что основная часть финансовой ответственности за послевоенное восстановление Украины должна лечь на Россию. Об этом заявила в среду, выступая | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T20:01+0300

2024-07-31T20:01+0300

2024-07-31T20:02+0300

политика

сша

украина

россия

поддержка украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg

ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. Вашингтон считает, что основная часть финансовой ответственности за послевоенное восстановление Украины должна лечь на Россию. Об этом заявила в среду, выступая на тематической дискуссии в базирующемся в Вашингтоне аналитическом Институте Брукингса, спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. По ее мнению, в части долгосрочной перспективы "справедливость требует того, чтобы основная часть финансового бремени за восстановление Украины после войны легла на Россию". "Вместе с тем, мы не должны позволить, чтобы эта обязанность затмила роль частного капитала в усилиях по достижению Украиной экономического процветания", — сказала Прицкер. Кроме того, она считает, что краткосрочные финансовые потребности Украины должны покрываться за счет доходов от замороженных на Западе суверенных российских активов и эти средства могут быть направлены на военные и экономические потребности, а также нужды, связанные с восстановлением страны в ближнесрочной перспективе". Прицкер отдельно подчеркнула, что примерно две трети от территории Украины никак не пострадали от конфликта. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

https://1prime.ru/20240731/polsha-850573100.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, россия, поддержка украины