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В США хотят возложить на Россию расходы на восстановление Украины - 31.07.2024, ПРАЙМ
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В США хотят возложить на Россию расходы на восстановление Украины
В США хотят возложить на Россию расходы на восстановление Украины - 31.07.2024, ПРАЙМ
В США хотят возложить на Россию расходы на восстановление Украины
Вашингтон считает, что основная часть финансовой ответственности за послевоенное восстановление Украины должна лечь на Россию. Об этом заявила в среду, выступая | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T20:01+0300
2024-07-31T20:02+0300
политика
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. Вашингтон считает, что основная часть финансовой ответственности за послевоенное восстановление Украины должна лечь на Россию. Об этом заявила в среду, выступая на тематической дискуссии в базирующемся в Вашингтоне аналитическом Институте Брукингса, спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. По ее мнению, в части долгосрочной перспективы "справедливость требует того, чтобы основная часть финансового бремени за восстановление Украины после войны легла на Россию". "Вместе с тем, мы не должны позволить, чтобы эта обязанность затмила роль частного капитала в усилиях по достижению Украиной экономического процветания", — сказала Прицкер. Кроме того, она считает, что краткосрочные финансовые потребности Украины должны покрываться за счет доходов от замороженных на Западе суверенных российских активов и эти средства могут быть направлены на военные и экономические потребности, а также нужды, связанные с восстановлением страны в ближнесрочной перспективе". Прицкер отдельно подчеркнула, что примерно две трети от территории Украины никак не пострадали от конфликта. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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сша, украина, россия, поддержка украины
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ, поддержка Украины
20:01 31.07.2024 (обновлено: 20:02 31.07.2024)
 
В США хотят возложить на Россию расходы на восстановление Украины

Прицкер: США хотят возложить на РФ большинство затрат на восстановление Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. Вашингтон считает, что основная часть финансовой ответственности за послевоенное восстановление Украины должна лечь на Россию. Об этом заявила в среду, выступая на тематической дискуссии в базирующемся в Вашингтоне аналитическом Институте Брукингса, спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.
По ее мнению, в части долгосрочной перспективы "справедливость требует того, чтобы основная часть финансового бремени за восстановление Украины после войны легла на Россию".
"Вместе с тем, мы не должны позволить, чтобы эта обязанность затмила роль частного капитала в усилиях по достижению Украиной экономического процветания", — сказала Прицкер.
Кроме того, она считает, что краткосрочные финансовые потребности Украины должны покрываться за счет доходов от замороженных на Западе суверенных российских активов и эти средства могут быть направлены на военные и экономические потребности, а также нужды, связанные с восстановлением страны в ближнесрочной перспективе".
Прицкер отдельно подчеркнула, что примерно две трети от территории Украины никак не пострадали от конфликта.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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