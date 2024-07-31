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Русские не виноваты. Откуда берутся "грязные" юани
Русские не виноваты. Откуда берутся "грязные" юани - 31.07.2024, ПРАЙМ
Русские не виноваты. Откуда берутся "грязные" юани
Определение "грязные" юани, которое сейчас активно разносится по СМИ, далеко не новое и никак не связано с Россией и санкциями. В Китае так называют деньги,... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T02:02+0300
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Определение "грязные" юани, которое сейчас активно разносится по СМИ, далеко не новое и никак не связано с Россией и санкциями. В Китае так называют деньги, замешанные в сомнительных операциях, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов."В СМИ сейчас активно распространяется информация про "грязные российские юани", которые куплены в РФ, а затем переведены в Китай. На самом деле понятие "грязные юани" существует в Китае давно и не связано с санкциями против Москвы, как это преподносят многие источники", - разъяснил он.Грязными называют юани, замешанные в сомнительных операциях: полученные в результате мошенничества или обмана, хищения с кошельков, взяток, непоставленного товара, преднамеренного банкротства, обмана в сфере услуг, неуплаты налогов, трансграничных переводов без правильного оформления документации или перевалки большого объёма наличных юаней через границу без декларирования из любой страны.Система финансового контроля со стороны Народного банка Китая отслеживает всю цепочку транзакций. Если хотя бы на одном этапе было совершено мошенничество или преступление с деньгами, они получат статус "грязных".Часто идет о вовсе незначительных проступках. Например, в Китае запрещено использование криптовалют, но продавцы принимают оплату в USDT, а затем переводят их через C2C-сервисы на кошельки Вичат/Алипэй или китайские банковские карты.То есть, если кто-то использовал сомнительные сделки, а затем перевел деньги кому-то без каких-либо формальных оснований, то конечный получатель может столкнуться с заморозкой или даже изъятием части суммы. При этом получатель может оказаться в этой цепочке совершенно случайно, заключил Бадалов.
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эксклюзив, курс юаня, расчеты в юанях, китайские компании, банк
Эксклюзив, курс юаня, расчеты в юанях, китайские компании, банк
Русские не виноваты. Откуда берутся "грязные" юани
Экономист Бадалов: термин "грязные юани" не связан с РФ, его придумали в Китае
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Определение "грязные" юани, которое сейчас активно разносится по СМИ, далеко не новое и никак не связано с Россией и санкциями. В Китае так называют деньги, замешанные в сомнительных операциях, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
"В СМИ сейчас активно распространяется информация про "грязные российские юани", которые куплены в РФ, а затем переведены в Китай. На самом деле понятие "грязные юани" существует в Китае давно и не связано с санкциями против Москвы, как это преподносят многие источники", - разъяснил он.
Грязными называют юани, замешанные в сомнительных операциях: полученные в результате мошенничества или обмана, хищения с кошельков, взяток, непоставленного товара, преднамеренного банкротства, обмана в сфере услуг, неуплаты налогов, трансграничных переводов без правильного оформления документации или перевалки большого объёма наличных юаней через границу без декларирования из любой страны.
Система финансового контроля со стороны Народного банка Китая отслеживает всю цепочку транзакций. Если хотя бы на одном этапе было совершено мошенничество или преступление с деньгами, они получат статус "грязных".
Часто идет о вовсе незначительных проступках. Например, в Китае запрещено использование криптовалют, но продавцы принимают оплату в USDT, а затем переводят их через C2C-сервисы на кошельки Вичат/Алипэй или китайские банковские карты.
То есть, если кто-то использовал сомнительные сделки, а затем перевел деньги кому-то без каких-либо формальных оснований, то конечный получатель может столкнуться с заморозкой или даже изъятием части суммы. При этом получатель может оказаться в этой цепочке совершенно случайно, заключил Бадалов.
Китайские банки начали избегать "грязных" юаней с российским следом