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Мосбиржа: курс юаня в начале торгов растет
Мосбиржа: курс юаня в начале торгов растет - 31.07.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа: курс юаня в начале торгов растет
Курс рубля в начале торгов среды снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,86 рубля, следует из данных Московской биржи. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T10:12+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,86 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.12 мск растет на 2 копейки, до 11,86 рубля.
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юань, курсы валют, мосбиржа
юань, Курсы валют, Мосбиржа
Мосбиржа: курс юаня в начале торгов растет
Мосбиржа: курс китайской валюты в начале торгов повышается до 11,86 рубля
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,86 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.12 мск растет на 2 копейки, до 11,86 рубля.