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Минцифры раскрыло "подводные камни" IT-ипотеки
Минцифры раскрыло "подводные камни" IT-ипотеки - 01.08.2024, ПРАЙМ
Минцифры раскрыло "подводные камни" IT-ипотеки
Сотрудники IT-компаний, которые взяли льготную ипотеку, теперь не смогут уволиться, пока ее не погасят, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T13:08+0300
2024-08-01T13:08+0300
2024-08-01T13:21+0300
недвижимость
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минцифры
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Сотрудники IT-компаний, которые взяли льготную ипотеку, теперь не смогут уволиться, пока ее не погасят, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале."Минимальный срок работы в ИТ-компании. Было — пять лет с момента оформления кредита. Стало — в течение всего срока ипотеки", — говорится в сообщении, где ведомство разъясняет, как изменились условия льготы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее правительство продлило действие льготы до 2030 года, сделав акцент на поддержке специалистов в регионах.В качестве причин изменений названы высокая нагрузка на бюджет, бюджетные ограничения, неравномерное распределение средств между регионами с дисбалансом в пользу столиц, необходимость сместить фокус на кадры в регионах.В частности, Минцифры напомнило, что ставка по ипотеке ранее была не более 5%, теперь — не более 6%, при этом регионы по-прежнему могут дополнительно снижать ее за счет своих программ.Ипотека теперь не действует в Москве и Санкт-Петербурге — то есть нельзя воспользоваться льготой сотрудникам компаний, зарегистрированных в этих городах, равно как и купить недвижимость на их территории, даже если региональная фирма имеет право на оформление IT-ипотеки.К условию об обязательной IT-аккредитации для компании добавился статус компании, получающей налоговые льготы.Ранее уровень зарплаты до вычета НДФЛ был от 150 тысяч рублей в Москве, от 120 тысяч в других городах-миллионниках и от 70 тысяч для остальных городов. Для специалистов младше 36 лет критерий по заработной плате не применялся. Теперь же нужно иметь уровень зарплаты от 150 тысяч. рублей для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, а для остальных — 90 тысяч рублей. Критерий действует для всех специалистов независимо от возраста.
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it-ипотека, it-компании, минцифры
Недвижимость, IT-ипотека, IT-компании, Минцифры
Минцифры раскрыло "подводные камни" IT-ипотеки
Минцифры: IT-специалисты не смогут уволиться, пока не погасят льготную ипотеку
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ.
Сотрудники IT-компаний, которые взяли льготную ипотеку, теперь не смогут уволиться, пока ее не погасят, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале
.
"Минимальный срок работы в ИТ-компании. Было — пять лет с момента оформления кредита. Стало — в течение всего срока ипотеки", — говорится в сообщении, где ведомство разъясняет, как изменились условия льготы.
Ранее правительство продлило действие льготы до 2030 года, сделав акцент на поддержке специалистов в регионах.
В качестве причин изменений названы высокая нагрузка на бюджет, бюджетные ограничения, неравномерное распределение средств между регионами с дисбалансом в пользу столиц, необходимость сместить фокус на кадры в регионах.
В частности, Минцифры напомнило, что ставка по ипотеке ранее была не более 5%, теперь — не более 6%, при этом регионы по-прежнему могут дополнительно снижать ее за счет своих программ.
Ипотека теперь не действует в Москве и Санкт-Петербурге — то есть нельзя воспользоваться льготой сотрудникам компаний, зарегистрированных в этих городах, равно как и купить недвижимость на их территории, даже если региональная фирма имеет право на оформление IT-ипотеки.
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К условию об обязательной IT-аккредитации для компании добавился статус компании, получающей налоговые льготы.
Ранее уровень зарплаты до вычета НДФЛ был от 150 тысяч рублей в Москве, от 120 тысяч в других городах-миллионниках и от 70 тысяч для остальных городов. Для специалистов младше 36 лет критерий по заработной плате не применялся. Теперь же нужно иметь уровень зарплаты от 150 тысяч. рублей для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, а для остальных — 90 тысяч рублей. Критерий действует для всех специалистов независимо от возраста.