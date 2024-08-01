https://1prime.ru/20240801/ipoteka-850593029.html

Минцифры раскрыло "подводные камни" IT-ипотеки

Минцифры раскрыло "подводные камни" IT-ипотеки - 01.08.2024, ПРАЙМ

Минцифры раскрыло "подводные камни" IT-ипотеки

Сотрудники IT-компаний, которые взяли льготную ипотеку, теперь не смогут уволиться, пока ее не погасят, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T13:08+0300

2024-08-01T13:08+0300

2024-08-01T13:21+0300

недвижимость

it-ипотека

it-компании

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg

МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Сотрудники IT-компаний, которые взяли льготную ипотеку, теперь не смогут уволиться, пока ее не погасят, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале."Минимальный срок работы в ИТ-компании. Было — пять лет с момента оформления кредита. Стало — в течение всего срока ипотеки", — говорится в сообщении, где ведомство разъясняет, как изменились условия льготы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее правительство продлило действие льготы до 2030 года, сделав акцент на поддержке специалистов в регионах.В качестве причин изменений названы высокая нагрузка на бюджет, бюджетные ограничения, неравномерное распределение средств между регионами с дисбалансом в пользу столиц, необходимость сместить фокус на кадры в регионах.В частности, Минцифры напомнило, что ставка по ипотеке ранее была не более 5%, теперь — не более 6%, при этом регионы по-прежнему могут дополнительно снижать ее за счет своих программ.Ипотека теперь не действует в Москве и Санкт-Петербурге — то есть нельзя воспользоваться льготой сотрудникам компаний, зарегистрированных в этих городах, равно как и купить недвижимость на их территории, даже если региональная фирма имеет право на оформление IT-ипотеки.К условию об обязательной IT-аккредитации для компании добавился статус компании, получающей налоговые льготы.Ранее уровень зарплаты до вычета НДФЛ был от 150 тысяч рублей в Москве, от 120 тысяч в других городах-миллионниках и от 70 тысяч для остальных городов. Для специалистов младше 36 лет критерий по заработной плате не применялся. Теперь же нужно иметь уровень зарплаты от 150 тысяч. рублей для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, а для остальных — 90 тысяч рублей. Критерий действует для всех специалистов независимо от возраста.

https://1prime.ru/20240731/spros-850578571.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

it-ипотека, it-компании, минцифры