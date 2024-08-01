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Минцифры опубликовало разъяснение по IT-ипотеке
Минцифры опубликовало разъяснение по IT-ипотеке - 01.08.2024, ПРАЙМ
Минцифры опубликовало разъяснение по IT-ипотеке
IT-специалисты, взявшие льготную ипотеку, смогут переходить из одной аккредитованной IT-компании, имеющей налоговые льготы, в другую без ограничений, но перерыв | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T16:35+0300
2024-08-01T16:35+0300
2024-08-01T16:35+0300
it-ипотека
минцифры
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. IT-специалисты, взявшие льготную ипотеку, смогут переходить из одной аккредитованной IT-компании, имеющей налоговые льготы, в другую без ограничений, но перерыв не должен быть более чем полгода, разъяснило Минцифры. "Переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы. При увольнении из одной организации есть 6 месяцев, чтобы устроиться в другую. В течение этого времени сохраняется льготная ставка", - написало министерство в своем Telegram-канале, опровергнув информацию о том, что специалисты не могут увольняться из организаций, пока не выплатят кредит. В Минцифры напомнили, что такое условие действовало с момента введения льготной ипотеки. Позднее требование смягчили, установив минимальный срок работы в аккредитованных компаниях в пять лет. Сейчас исходные условия вернулись, и работать в отрасли необходимо на протяжении действия договора. Специалисты, которые хотят взять IT-ипотеку, должны проработать в аккредитованной компании не менее трех месяцев. Скорректировались требования к организации - она должна быть не только аккредитованной, но и получать налоговые льготы, то есть применять пониженный тариф по страховым взносам. Список компаний, которые соответствуют требованиям, будет формироваться и направляться налоговой службой в Минцифры. А министерство в свою очередь направит этот список в банки. "В каких случаях могут повысить ставку по новым условиям? Если у компании была аннулирована аккредитация, она не подала в срок согласие на раскрытие налоговой тайны или больше не получает налоговые льготы, компании не будет в списке, который ФНС направляет в Минцифры до 25 мая. На основании этой информации банки проверяют заемщика. С этого момента у него будет полгода для поиска нового места работы, соответствующего условиям, чтобы избежать повышения ставки", - указали в министерстве. Правительство РФ продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, но на новых условиях с 1 августа. Максимальная ставка составляет 6% годовых, а максимальная сумма кредита – 9 миллионов рублей, при этом программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург. Для получения льготного кредита минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях, а в остальных населенных пунктах – от 90 тысяч рублей.
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it-ипотека, минцифры
Минцифры опубликовало разъяснение по IT-ипотеке
Минцифры: специалисты с IT-ипотекой не должны покидать отрасль более чем на полгода
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. IT-специалисты, взявшие льготную ипотеку, смогут переходить из одной аккредитованной IT-компании, имеющей налоговые льготы, в другую без ограничений, но перерыв не должен быть более чем полгода, разъяснило Минцифры.
"Переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы. При увольнении из одной организации есть 6 месяцев, чтобы устроиться в другую. В течение этого времени сохраняется льготная ставка", - написало министерство в своем Telegram-канале, опровергнув информацию о том, что специалисты не могут увольняться из организаций, пока не выплатят кредит.
В Минцифры напомнили, что такое условие действовало с момента введения льготной ипотеки. Позднее требование смягчили, установив минимальный срок работы в аккредитованных компаниях в пять лет. Сейчас исходные условия вернулись, и работать в отрасли необходимо на протяжении действия договора.
Специалисты, которые хотят взять IT-ипотеку, должны проработать в аккредитованной компании не менее трех месяцев. Скорректировались требования к организации - она должна быть не только аккредитованной, но и получать налоговые льготы, то есть применять пониженный тариф по страховым взносам. Список компаний, которые соответствуют требованиям, будет формироваться и направляться налоговой службой в Минцифры. А министерство в свою очередь направит этот список в банки.
Спрос на IT-ипотеку не упадет после обновления ее условий, считают эксперты
"В каких случаях могут повысить ставку по новым условиям? Если у компании была аннулирована аккредитация, она не подала в срок согласие на раскрытие налоговой тайны или больше не получает налоговые льготы, компании не будет в списке, который ФНС направляет в Минцифры до 25 мая. На основании этой информации банки проверяют заемщика. С этого момента у него будет полгода для поиска нового места работы, соответствующего условиям, чтобы избежать повышения ставки", - указали в министерстве.
Правительство РФ продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, но на новых условиях с 1 августа. Максимальная ставка составляет 6% годовых, а максимальная сумма кредита – 9 миллионов рублей, при этом программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург. Для получения льготного кредита минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях, а в остальных населенных пунктах – от 90 тысяч рублей.