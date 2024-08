https://1prime.ru/20240801/shtraf-850603962.html

Суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка

Суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка - 01.08.2024, ПРАЙМ

Суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка

Арбитражный суд Москвы по иску Альфа-банка взыскал с кипрской ABH Financial Ltd около 27 миллиардов рублей и около 47,3 миллиона швейцарских франков... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T17:26+0300

2024-08-01T17:26+0300

2024-08-01T17:26+0300

альфа-банк

abh holdings

иск

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/83/829578328_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bee8379d00f1996fdd2d58fe1f65154.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Альфа-банка взыскал с кипрской ABH Financial Ltd около 27 миллиардов рублей и около 47,3 миллиона швейцарских франков задолженности (в сумме – около 31,6 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ответчик – иностранная холдинговая структура Альфа-банка. Арбитражный суд Московской области в мае по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права ABH Financial Ltd в отношении АО "АБ Холдинг", контролирующего Альфа-банк, крупнейший частный банк в России.Как пояснил представитель истца, первая часть исковых требований, которая заявлена в рублях, представляет собой размер выплат российским держателям еврооблигаций ABH Financial, которые в соответствии с президентскими указами за кипрскую компанию произвел Альфа-банк. Вторая часть – это стоимость ценных бумаг, владельцем которых является сам Альфа-банк. "Нам никто не заплатил, сами себе мы тоже не можем заплатить", - пояснил юрист.Представитель ответчика заявил, что дело неподсудно российскому суду, так как стороны договорились передавать свои споры в лондонский арбитраж. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.

https://1prime.ru/20240801/youtube-850602682.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

альфа-банк, abh holdings, иск