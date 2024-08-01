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Суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка
Суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка - 01.08.2024, ПРАЙМ
Суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка
Арбитражный суд Москвы по иску Альфа-банка взыскал с кипрской ABH Financial Ltd около 27 миллиардов рублей и около 47,3 миллиона швейцарских франков... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:26+0300
2024-08-01T17:26+0300
альфа-банк
abh holdings
иск
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Альфа-банка взыскал с кипрской ABH Financial Ltd около 27 миллиардов рублей и около 47,3 миллиона швейцарских франков задолженности (в сумме – около 31,6 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ответчик – иностранная холдинговая структура Альфа-банка. Арбитражный суд Московской области в мае по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права ABH Financial Ltd в отношении АО "АБ Холдинг", контролирующего Альфа-банк, крупнейший частный банк в России.Как пояснил представитель истца, первая часть исковых требований, которая заявлена в рублях, представляет собой размер выплат российским держателям еврооблигаций ABH Financial, которые в соответствии с президентскими указами за кипрскую компанию произвел Альфа-банк. Вторая часть – это стоимость ценных бумаг, владельцем которых является сам Альфа-банк. "Нам никто не заплатил, сами себе мы тоже не можем заплатить", - пояснил юрист.Представитель ответчика заявил, что дело неподсудно российскому суду, так как стороны договорились передавать свои споры в лондонский арбитраж. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.
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альфа-банк, abh holdings, иск
Альфа-банк, ABH Holdings, иск
17:26 01.08.2024
 
Суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка

Суд в Москве взыскал с кипрской ABH Financial Ltd 31,6 млрд рублей в пользу Альфа-банка

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Альфа-банка взыскал с кипрской ABH Financial Ltd около 27 миллиардов рублей и около 47,3 миллиона швейцарских франков задолженности (в сумме – около 31,6 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ответчик – иностранная холдинговая структура Альфа-банка. Арбитражный суд Московской области в мае по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права ABH Financial Ltd в отношении АО "АБ Холдинг", контролирующего Альфа-банк, крупнейший частный банк в России.
Как пояснил представитель истца, первая часть исковых требований, которая заявлена в рублях, представляет собой размер выплат российским держателям еврооблигаций ABH Financial, которые в соответствии с президентскими указами за кипрскую компанию произвел Альфа-банк. Вторая часть – это стоимость ценных бумаг, владельцем которых является сам Альфа-банк. "Нам никто не заплатил, сами себе мы тоже не можем заплатить", - пояснил юрист.
Представитель ответчика заявил, что дело неподсудно российскому суду, так как стороны договорились передавать свои споры в лондонский арбитраж. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.
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