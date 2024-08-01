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Украина ожидает грант от США в 3,9 миллиарда долларов

Украина ожидает грант от США в 3,9 миллиарда долларов - 01.08.2024, ПРАЙМ

Украина ожидает грант от США в 3,9 миллиарда долларов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что власти страны подписали соглашение со Всемирным банком о поддержки ликвидности госбюджета и ожидают... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T10:05+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что власти страны подписали соглашение со Всемирным банком о поддержки ликвидности госбюджета и ожидают получение очередного гранта от США в размере 3,9 миллиарда долларов в ближайшее время. "В ближайшее время в государственный бюджет Украины поступит грант от США в размере почти 3,9 млрд долларов... Это необходимое и своевременное финансирование для поддержания ликвидности госбюджета", - приводит слова Марченко пресс-служба украинского Минфина в Telegram-канале министерства. О каких сроках поступления гранта идет речь, министр не уточнил. По его словам, соответствующее соглашение Киев подписал с региональным директором Всемирного банка по делам Восточной Европы Бобом Сомом. Выделенные средства направят на выплаты заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования, работникам государственных органов, а также в поддержку первоочередных социальных расходов. Средства поступят через проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" (PEACE in Ukraine), резюмировал чиновник. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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