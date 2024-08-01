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Трое пострадавших при ЧП во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших при ЧП во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии - 01.08.2024, ПРАЙМ

Трое пострадавших при ЧП во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии

Три человека из числа пострадавших при обрушении потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T17:25+0300

2024-08-01T17:25+0300

2024-08-01T17:25+0300

происшествия

обрушение

пострадавшие

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – ПРАЙМ. Три человека из числа пострадавших при обрушении потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал агентству РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Он также отметил, что среди пострадавших есть четырнадцатилетний подросток.По данным прокуратуры, в четверг вечером в банном комплексе во Владивостоке рухнули металлические конструкции потолка на площади около 100 квадратных метров. Мэрия города сообщила, что в результате пять человек были госпитализированы, еще трое от госпитализации отказались. Позднее Следственный комитет в Приморье сообщил, что количество госпитализированных, предварительно, возросло до восьми. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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обрушение, пострадавшие