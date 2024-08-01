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Трое пострадавших при ЧП во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших при ЧП во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии - 01.08.2024, ПРАЙМ
Трое пострадавших при ЧП во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии
Три человека из числа пострадавших при обрушении потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:25+0300
2024-08-01T17:25+0300
2024-08-01T17:25+0300
происшествия
обрушение
пострадавшие
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – ПРАЙМ. Три человека из числа пострадавших при обрушении потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал агентству РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Он также отметил, что среди пострадавших есть четырнадцатилетний подросток.По данным прокуратуры, в четверг вечером в банном комплексе во Владивостоке рухнули металлические конструкции потолка на площади около 100 квадратных метров. Мэрия города сообщила, что в результате пять человек были госпитализированы, еще трое от госпитализации отказались. Позднее Следственный комитет в Приморье сообщил, что количество госпитализированных, предварительно, возросло до восьми. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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обрушение, пострадавшие
Происшествия, обрушение, пострадавшие
Трое пострадавших при ЧП во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии
РИА Новости: состояние троих пострадавших при ЧП во Владивостоке — тяжелое
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – ПРАЙМ. Три человека из числа пострадавших при обрушении потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал агентству РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
Он также отметил, что среди пострадавших есть четырнадцатилетний подросток.
По данным прокуратуры, в четверг вечером в банном комплексе во Владивостоке рухнули металлические конструкции потолка на площади около 100 квадратных метров. Мэрия города сообщила, что в результате пять человек были госпитализированы, еще трое от госпитализации отказались.
Позднее Следственный комитет в Приморье сообщил, что количество госпитализированных, предварительно, возросло до восьми. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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