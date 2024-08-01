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Мосбиржа: курс юаня снижается
Мосбиржа: курс юаня снижается - 01.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа: курс юаня снижается
Курс рубля в начале торгов четверга растет к юаню: китайская валюта дешевеет до 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T10:10+0300
2024-08-01T10:10+0300
2024-08-01T10:10+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга растет к юаню: китайская валюта дешевеет до 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск снижается на 1 копейку - до 11,83 рубля.
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юань, мосбиржа
Экономика, юань, Мосбиржа
Мосбиржа: курс юаня снижается
Мосбиржа: курс юаня в начале торгов четверга снижается до 11,83 рубля
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга растет к юаню: китайская валюта дешевеет до 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск снижается на 1 копейку - до 11,83 рубля.