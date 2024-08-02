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Искусственный интеллект будет обучаться на биометрии москвичей - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Искусственный интеллект будет обучаться на биометрии москвичей
Искусственный интеллект будет обучаться на биометрии москвичей - 02.08.2024, ПРАЙМ
Искусственный интеллект будет обучаться на биометрии москвичей
Изображения лиц и записи голоса москвичей будут собираться в обезличенном виде для обучения искусственного интеллекта, следует из закона, одобренного Советом... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T11:28+0300
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персональные данные
искусственный интеллект
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Изображения лиц и записи голоса москвичей будут собираться в обезличенном виде для обучения искусственного интеллекта, следует из закона, одобренного Советом Федерации. Сбор обезличенных данных будет использоваться для внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве. В тексте закона отмечается, что региональные операторы будут передавать в информационную систему региона изображения лиц москвичей, а также записи их голосов, полученные при помощи фото-, видео- и звукозаписывающих устройств. Передача и обработка собранной информации "может осуществляться без получения согласия соответствующего субъекта персональных данных". В законе отмечено, что последующее формирование составов данных из сведений, касающихся здоровья и биометрии, запрещено. Региональные операторы будут обязаны уведомить гражданина не позднее чем за 30 дней о передаче данных в информсистему. В случае отказа передача данных и их обработка не будет осуществляться. Уполномоченный орган будет обязан обеспечивать конфиденциальность полученных персональных данных, а также уничтожать их в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления в региональную информсистему. Кроме того, сбор данных не будет осуществляться, если это повлечет за собой "причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям".
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персональные данные, искусственный интеллект
персональные данные, искусственный интеллект
11:28 02.08.2024 (обновлено: 11:29 02.08.2024)
 
Искусственный интеллект будет обучаться на биометрии москвичей

Совфед одобрил закон об обработке обезличенных данных москвичей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКонференция по искусственному интеллекту
Конференция по искусственному интеллекту - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Изображения лиц и записи голоса москвичей будут собираться в обезличенном виде для обучения искусственного интеллекта, следует из закона, одобренного Советом Федерации.
Сбор обезличенных данных будет использоваться для внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве.
В тексте закона отмечается, что региональные операторы будут передавать в информационную систему региона изображения лиц москвичей, а также записи их голосов, полученные при помощи фото-, видео- и звукозаписывающих устройств. Передача и обработка собранной информации "может осуществляться без получения согласия соответствующего субъекта персональных данных". В законе отмечено, что последующее формирование составов данных из сведений, касающихся здоровья и биометрии, запрещено.
Региональные операторы будут обязаны уведомить гражданина не позднее чем за 30 дней о передаче данных в информсистему. В случае отказа передача данных и их обработка не будет осуществляться.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных
30 июля, 15:35
Уполномоченный орган будет обязан обеспечивать конфиденциальность полученных персональных данных, а также уничтожать их в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления в региональную информсистему.
Кроме того, сбор данных не будет осуществляться, если это повлечет за собой "причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям".
 
персональные данныеискусственный интеллект
 
 
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