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СФ одобрил закон о прекращении гражданства за непостановку на воинский учет - 02.08.2024, ПРАЙМ
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СФ одобрил закон о прекращении гражданства за непостановку на воинский учет
СФ одобрил закон о прекращении гражданства за непостановку на воинский учет - 02.08.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил закон о прекращении гражданства за непостановку на воинский учет
Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой закон о прекращении приобретенного российского гражданства за неисполнение обязанности по первоначальной... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T11:47+0300
2024-08-02T11:48+0300
совет федерации
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой закон о прекращении приобретенного российского гражданства за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Базовые законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве Российской Федерации" дополняются нормой, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, которое приобрело гражданство России, будет служить основанием для прекращения гражданства. Также предлагается синхронизировать процессы постановки на воинский учет и получения гражданином российского гражданства. Органы МВД обязаны, согласно документу, предоставлять в электронной форме сведения о лицах мужского пола, которых приняли в гражданство РФ и которым предстоит принести присягу гражданина. Этот процесс должен осуществляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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совет федерации
Совет Федерации
11:47 02.08.2024 (обновлено: 11:48 02.08.2024)
 
СФ одобрил закон о прекращении гражданства за непостановку на воинский учет

СФ одобрил закон о лишении приобретенного гражданства РФ за непостановку на воинский учет

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой закон о прекращении приобретенного российского гражданства за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
Базовые законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве Российской Федерации" дополняются нормой, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, которое приобрело гражданство России, будет служить основанием для прекращения гражданства.
Также предлагается синхронизировать процессы постановки на воинский учет и получения гражданином российского гражданства.
Органы МВД обязаны, согласно документу, предоставлять в электронной форме сведения о лицах мужского пола, которых приняли в гражданство РФ и которым предстоит принести присягу гражданина. Этот процесс должен осуществляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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