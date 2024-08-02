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Совфед одобрил закон о новом режиме высылки мигрантов

Совфед одобрил закон о новом режиме высылки мигрантов - 02.08.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о новом режиме высылки мигрантов

Совет Федерации одобрил введение нового правового режима высылки мигрантов, которые не имеют законных оснований для пребывания на территории России. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T11:30+0300

2024-08-02T11:30+0300

2024-08-02T11:30+0300

россия

совет федерации

мигранты

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил введение нового правового режима высылки мигрантов, которые не имеют законных оснований для пребывания на территории России.Отмечается, что подобная инициатива предполагает ограничение прав и свобод нелегальных граждан, а также применения к ним мер контроля.В Совфеде пояснили, что граждане, находящиеся в режиме высылки, не смогут менять место жительства или пребывания в России, не получив разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать брак. Более того, они не будут вправе ставить недвижимость на кадастровый учёт, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции. Исключение составят ситуации переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов средств на счёт контролируемого лица и выдачи ему наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц. Закон также предусматривает контроль за банковскими счетами находящихся в режиме высылки граждан. В Соведе Федерации также одобрили закон, предусматривающий разрешение полиции наряду с судьями и пограничниками применять административное выдворения в отношении иностранцев и лиц без гражданства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совет федерации, мигранты