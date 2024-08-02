https://1prime.ru/20240802/vengriya-850636437.html

Венгрия донесла до ЕК, что Хорватия ненадежный транзитер нефти

Венгрия донесла до ЕК, что Хорватия ненадежный транзитер нефти - 02.08.2024, ПРАЙМ

Венгрия донесла до ЕК, что Хорватия ненадежный транзитер нефти

Венгрия пожаловалась Еврокомиссии на Хорватию, которая не обеспечивает надежный транзит нефти. В ответ на это Будапешт ожидает, что комиссия будет отстаивать... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T21:06+0300

2024-08-02T21:06+0300

2024-08-02T21:06+0300

энергетика

венгрия

хорватия

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БУДАПЕШТ, 2 авг - ПРАЙМ. Венгрия пожаловалась Еврокомиссии на Хорватию, которая не обеспечивает надежный транзит нефти. В ответ на это Будапешт ожидает, что комиссия будет отстаивать интересы членов ЕС перед Киевом, который ограничил транзит российской нефти в Словакию и Венгрию, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Глава венгерского МИД заявил, что провел телефонный разговор с заместителем главы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом о ситуации с транзитом нефти из РФ через Украину."Я сообщил вице-председателю комиссии, что, исходя из нашего опыта, Хорватия не является надежной транзитной страной для Венгрии, поскольку после начала войны хорваты многократно подняли плату за транзит", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он добавил, что Будапешт "продолжает ожидать от ЕК, что та будет выступать в интересах Венгрии и Словакии". "Еврокомиссия не должна позволять стране-кандидату издеваться над двумя странами-членами ЕС и ставить под угрозу безопасность их энергоснабжения", - подчеркнул Сийярто. Словакия и Венгрия 22 июля обратились в ЕК из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. В четверг представитель комиссии заявила, что поставки топлива в эти страны были компенсированы другими поставщиками, поэтому ЕК отказалась проводить срочные консультации. Газета Financial Times в пятницу со ссылкой на текст письма комиссара по торговле Валдиса Домбровскиса сообщала, что ЕК посоветовала Венгрии и Словакии искать альтернативные источники взамен российской нефти.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240802/neft-850619364.html

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венгрия, хорватия, словакия