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S&P признало "выборочный дефолт" Украины - 03.08.2024, ПРАЙМ
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S&P признало "выборочный дефолт" Украины
S&P признало "выборочный дефолт" Украины - 03.08.2024, ПРАЙМ
S&P признало "выборочный дефолт" Украины
Международное рейтинговое агентство S&P приняло решение понизить кредитный рейтинг Украины до уровня "SD/SD". Об этом говорится в релизе агентства. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T05:27+0300
2024-08-03T05:27+0300
украина
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&amp;P приняло решение понизить кредитный рейтинг Украины до уровня "SD/SD". Об этом говорится в релизе агентства.Этот уровень означает "выборочный дефолт". Поясняется, что он присвоен из-за решения украинских властей приостановить выплаты по внешним займам. "Мы понизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (FC) Украины до "SD/SD" (выборочный дефолт) с "CC/C"", - говорится в сообщении.Рейтинг облигаций с погашением в 2026 году понижен до дефолтного."Мы также понизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с "CC" до "D" (дефолт)", - добавляется в релизе.Причиной решения стало то, что Украина начала официальную реструктуризацию ряда своих внешних займов. При этом до реструктуризации киевские власти решили приостановить выплаты по затронутым облигациям.
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украина, s&p
УКРАИНА, S&P
05:27 03.08.2024
 
S&P признало "выборочный дефолт" Украины

S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня "SD/SD" - "выборочный дефолт"

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P приняло решение понизить кредитный рейтинг Украины до уровня "SD/SD". Об этом говорится в релизе агентства.
Этот уровень означает "выборочный дефолт". Поясняется, что он присвоен из-за решения украинских властей приостановить выплаты по внешним займам.
"Мы понизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (FC) Украины до "SD/SD" (выборочный дефолт) с "CC/C"", - говорится в сообщении.
Рейтинг облигаций с погашением в 2026 году понижен до дефолтного.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
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"Мы также понизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с "CC" до "D" (дефолт)", - добавляется в релизе.
Причиной решения стало то, что Украина начала официальную реструктуризацию ряда своих внешних займов. При этом до реструктуризации киевские власти решили приостановить выплаты по затронутым облигациям.
 
УКРАИНАS&P
 
 
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