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Названы главные покупатели российской сельхозпродукции

Названы главные покупатели российской сельхозпродукции - 03.08.2024, ПРАЙМ

Названы главные покупатели российской сельхозпродукции

Основными покупателями продукции российского агропромышленного комплекса по итогам прошлого года стали Китай и Турция, при этом в пятерку главных импортеров... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T08:03+0300

2024-08-03T08:03+0300

2024-08-03T08:04+0300

экономика

апк

индия

южная корея

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Основными покупателями продукции российского агропромышленного комплекса по итогам прошлого года стали Китай и Турция, при этом в пятерку главных импортеров впервые вошла Индия, вытеснив Южную Корею, выяснило РИА Новости, изучив статистику платформы ООН Comtrade. Так, по итогам прошлого года наибольший объем экспорта Россией товаров АПК отправился в Китай - на сумму 8,8 миллиарда долларов. Следом расположились Турция - 5,2 миллиарда и Египет - 3,2 миллиарда. Замкнули топ-5 стран Казахстан и Индия с объемом импорта сельхозпродукции из России в 3,1 миллиарда и 1,3 миллиарда долларов соответственно. При этом Индия, нарастившая за год импорт продовольствия из РФ на 41%, смогла вытеснить из топ-5 стран Южную Корею, которая его, напротив, снизила - на 22% по сравнению с 2022 годом, до 1,2 миллиарда долларов. Следом по объемам агропромышленного импорта из РФ расположились Япония, купившая товаров на 968,7 миллиона долларов, Узбекистан - 965,5 миллиона и Азербайджан - 839,3 миллиона. Замкнул десятку основных покупателей за 2023 год Пакистан с 821,3 миллиона долларов. При этом десять лет назад, перед началом действия продовольственного эмбарго на поставки в РФ из некоторых стран Запада, топ выглядел иначе. Главными покупателями агропромышленной продукции из РФ в 2013 году были Турция (1,7 миллиарда долларов), Казахстан (1,6 миллиарда) и Южная Корея (1,2 миллиарда). Китай занимал четвертое место с объемами импорта в 1,1 миллиарда долларов, следом шли Египет - 875,2 миллиона долларов, Украина - 811,3 миллиона, Белоруссия - 805 миллионов, Азербайджан - 650,5 миллиона и Нидерланды - 410,9 миллиона. Замыкал топ-10 Иран (361 миллион). Белоруссия и Иран могли остаться в числе основных импортеров товаров АПК из России и в 2023 году, но точные данные неизвестны, поскольку эти страны сейчас не раскрывают информацию о своей торговле. В 2021 году Белоруссия купила продукции АПК на 1,8 миллиарда долларов, а Иран в 2019 году - на 1,2 миллиарда. Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала эти меры. В октябре прошлого года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей.

https://1prime.ru/20240718/egipet-850226433.html

индия

южная корея

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апк, индия, южная корея