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Трамп нашел виновных в падении мировых фондовых рынков
Трамп нашел виновных в падении мировых фондовых рынков - 05.08.2024, ПРАЙМ
Трамп нашел виновных в падении мировых фондовых рынков
"Некомпетентное" американское руководство несет ответственность за обрушение мировых фондовых рынков, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T10:57+0300
2024-08-05T10:57+0300
2024-08-05T10:57+0300
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Некомпетентное" американское руководство несет ответственность за обрушение мировых фондовых рынков, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. "На фондовых рынках обвал. А я вам говорил! Камала (Харрис - ред.) ничего не понимает. (Президент США Джо) Байден крепко спит. Во всем виновато некомпетентное руководство США!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Ранее 2 августа поступала информация, что американские Фондовые индексы снизились на 1-2 процента после публикации финансовой отчетности крупных американских компаний. Утром 5 августа основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе японский Nikkei, также заметно снизились. Кроме того, за обрушением японского фондового рынка пошли падения на Московской и Стамбульской биржах.
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сша, дональд трамп
Трамп нашел виновных в падении мировых фондовых рынков
Трамп обвинил в падении фондовых рынков "некомпетентное" руководство США
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Некомпетентное" американское руководство несет ответственность за обрушение мировых фондовых рынков, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.
"На фондовых рынках обвал. А я вам говорил! Камала (Харрис - ред.) ничего не понимает. (Президент США Джо) Байден крепко спит. Во всем виновато некомпетентное руководство США!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Ранее 2 августа поступала информация, что американские Фондовые индексы снизились на 1-2 процента после публикации финансовой отчетности крупных американских компаний. Утром 5 августа основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе японский Nikkei, также заметно снизились.
Кроме того, за обрушением японского фондового рынка пошли падения на Московской и Стамбульской биржах.