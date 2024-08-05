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Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов
Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов - 05.08.2024, ПРАЙМ
Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов
Одним из важнейших приоритетов России является обеспечение ее безопасности, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Совфеда... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T15:20+0300
2024-08-05T15:20+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Одним из важнейших приоритетов России является обеспечение ее безопасности, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Как добавил глава государства, речь идет о стабильном функционировании российских Вооруженных сил, а также их развитие и модернизация. По его словам, необходимым также является забота о благополучии граждан и членов их семей. В то же время Путин упомянул, что Россия решает новые задачи достойно, и добавил, что, несмотря на хорошую работу, расслабляться нельзя.Президент России подчеркнул, что главной задачей всех ветвей власти России является обеспечение интересов россиян. "Главная задача всех ветвей власти, в том числе и представительной ветви власти, парламента, обеих его палат, заключается в том, чтобы обеспечить интересы наших людей - граждан Российской Федерации. Имеются в виду политические права, социальные, экономические. Нормотворческая деятельность, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики нашей страны, на базе которой должны решаться и социальные вопросы", - резюмировал Путин.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
15:20 05.08.2024
 
Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов

Путин назвал обеспечение безопасности России одним из важнейших приоритетов

© POOL | Перейти в медиабанкПереговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
© POOL
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Одним из важнейших приоритетов России является обеспечение ее безопасности, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Как добавил глава государства, речь идет о стабильном функционировании российских Вооруженных сил, а также их развитие и модернизация. По его словам, необходимым также является забота о благополучии граждан и членов их семей.
В то же время Путин упомянул, что Россия решает новые задачи достойно, и добавил, что, несмотря на хорошую работу, расслабляться нельзя.
Президент России подчеркнул, что главной задачей всех ветвей власти России является обеспечение интересов россиян.
"Главная задача всех ветвей власти, в том числе и представительной ветви власти, парламента, обеих его палат, заключается в том, чтобы обеспечить интересы наших людей - граждан Российской Федерации. Имеются в виду политические права, социальные, экономические. Нормотворческая деятельность, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики нашей страны, на базе которой должны решаться и социальные вопросы", - резюмировал Путин.
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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