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Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов

Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов - 05.08.2024, ПРАЙМ

Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов

Одним из важнейших приоритетов России является обеспечение ее безопасности, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Совфеда... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T15:20+0300

2024-08-05T15:20+0300

2024-08-05T15:20+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Одним из важнейших приоритетов России является обеспечение ее безопасности, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Как добавил глава государства, речь идет о стабильном функционировании российских Вооруженных сил, а также их развитие и модернизация. По его словам, необходимым также является забота о благополучии граждан и членов их семей. В то же время Путин упомянул, что Россия решает новые задачи достойно, и добавил, что, несмотря на хорошую работу, расслабляться нельзя.Президент России подчеркнул, что главной задачей всех ветвей власти России является обеспечение интересов россиян. "Главная задача всех ветвей власти, в том числе и представительной ветви власти, парламента, обеих его палат, заключается в том, чтобы обеспечить интересы наших людей - граждан Российской Федерации. Имеются в виду политические права, социальные, экономические. Нормотворческая деятельность, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики нашей страны, на базе которой должны решаться и социальные вопросы", - резюмировал Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин