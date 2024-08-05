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Фрегат "Штандарт" не пустят в порт Гранвиля из-за санкций

Фрегат "Штандарт" не пустят в порт Гранвиля из-за санкций - 05.08.2024, ПРАЙМ

Фрегат "Штандарт" не пустят в порт Гранвиля из-за санкций

Российский фрегат "Штандарт" из-за наложенных Евросоюзом санкций не сможет зайти в порт французского Гранвиля, куда он идет из Испании на фестиваль, также он не | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T12:08+0300

2024-08-05T12:08+0300

2024-08-05T12:08+0300

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ПАРИЖ, 5 авг - ПРАЙМ. Российский фрегат "Штандарт" из-за наложенных Евросоюзом санкций не сможет зайти в порт французского Гранвиля, куда он идет из Испании на фестиваль, также он не сможет зайти в любой другой европейский порт, заявили РИА Новости в пресс-службе префектуры департамента Манш. Ранее капитан фрегата Владимир Мартусь сообщил, что корабль намерен поучаствовать в морском фестивале "Рабочие паруса" (Voiles de travail), который пройдет 21-25 августа в городе Гранвиль в Нормандии на севере Франции. По словам капитана, российский фрегат, принимавший участие в нем и до этого, должен стать одним из главных экспонатов. Мартусь отметил, что вопрос применения санкций Евросоюза находится в ведении префекта. Он добавил, что команда рассчитывает на отсутствие препятствий с его стороны. До этого французские и испанские порты отказались пустить "Штандарт" и дать ему возможность пополнить запасы. Префектура департамента Финистер во Франции запретила кораблю вход в порты после того, как в санкции Евросоюза в отношении России добавили фразу о "копиях исторических судов". Морякам помешали принять участие в международном фестивале парусных судов в Бресте и не позволили зайти в порт даже для снабжения. Команда подала жалобу на решение префекта в Верховный суд Франции, однако на рассмотрение дела уйдет по меньшей мере четыре месяца. Кроме того, команда запустила петицию на сайте change.org, призывая Совет Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия санкций, разрешив ему заход в порты. Петицию уже подписали почти пять с половиной тысяч человек, в комментариях люди выражают поддержку команде, указывая, что санкции "несправедливы" и "позорны".

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санкции против рф, совет евросоюза, франция