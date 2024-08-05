https://1prime.ru/20240805/spetsoperatsiya-na-ukraine-850675173.html

"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве

"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве

Возможность возникновения новой войны на Ближнем Востоке, которая повлечет за собой снижение поставок, заметно волнует Украину. Об этом сообщил британский... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T15:13+0300

2024-08-05T15:13+0300

2024-08-05T15:13+0300

украина

сша

ближний восток

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Возможность возникновения новой войны на Ближнем Востоке, которая повлечет за собой снижение поставок, заметно волнует Украину. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Аналитик заявил, что в случае эскалации ближневосточного конфликта Израиль может обратиться за военной помощью к США, что спровоцирует переключение внимания американского руководства с Киева на Иерусалим. Меркурис подчеркнул, что подобный исход событий еще больше усугубит положение ВСУ на фронте, которое и так оставляет желать лучшего.

https://1prime.ru/20240803/iran-850641675.html

украина

сша

ближний восток

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украина, сша, ближний восток