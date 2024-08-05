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"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве - 05.08.2024, ПРАЙМ
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"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве
"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве
Возможность возникновения новой войны на Ближнем Востоке, которая повлечет за собой снижение поставок, заметно волнует Украину. Об этом сообщил британский... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T15:13+0300
2024-08-05T15:13+0300
украина
сша
ближний восток
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Возможность возникновения новой войны на Ближнем Востоке, которая повлечет за собой снижение поставок, заметно волнует Украину. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Аналитик заявил, что в случае эскалации ближневосточного конфликта Израиль может обратиться за военной помощью к США, что спровоцирует переключение внимания американского руководства с Киева на Иерусалим. Меркурис подчеркнул, что подобный исход событий еще больше усугубит положение ВСУ на фронте, которое и так оставляет желать лучшего.
https://1prime.ru/20240803/iran-850641675.html
украина
сша
ближний восток
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украина, сша, ближний восток
УКРАИНА, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
15:13 05.08.2024
 
"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве

Меркурис: новая война на Ближнем Востоке вызовет серьезные проблемы для Киева

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Возможность возникновения новой войны на Ближнем Востоке, которая повлечет за собой снижение поставок, заметно волнует Украину. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Аналитик заявил, что в случае эскалации ближневосточного конфликта Израиль может обратиться за военной помощью к США, что спровоцирует переключение внимания американского руководства с Киева на Иерусалим.
Меркурис подчеркнул, что подобный исход событий еще больше усугубит положение ВСУ на фронте, которое и так оставляет желать лучшего.
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
Иранский дипломат обещает жесткий удар по Израилю, пишет СМИ
3 августа, 10:25
 
УКРАИНАСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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