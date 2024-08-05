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Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией - 05.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Он (Зеленский - ред) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — сообщается в статье. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T09:42+0300
2024-08-05T09:42+0300
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Соседи России боятся сбивать российские ракеты из-за потенциальной негативной реакции Москвы, подчеркнул украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Страна.ua"."Он (Зеленский - ред) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — сообщается в статье.Более того, Зеленский упомянул необходимость создания коалиции государств, так как для одной страны это будет слишком большой ответственностью. По его словам, Украина в ближайшее время обсудит с западными союзниками возможность сбития российских ракет над ее территорией. Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса и страны блока говорили, что не будут сбивать российские ракеты, чтобы не стать прямыми участниками конфликта.
https://1prime.ru/20240804/istrebiteli-850655145.html
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россия, украина, сво
РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
09:42 05.08.2024
 
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией

Зеленский: Запад боится сбивать российские ракеты из-за реакции Москвы

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Соседи России боятся сбивать российские ракеты из-за потенциальной негативной реакции Москвы, подчеркнул украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Страна.ua".

"Он (Зеленский - ред) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — сообщается в статье.
Более того, Зеленский упомянул необходимость создания коалиции государств, так как для одной страны это будет слишком большой ответственностью. По его словам, Украина в ближайшее время обсудит с западными союзниками возможность сбития российских ракет над ее территорией.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса и страны блока говорили, что не будут сбивать российские ракеты, чтобы не стать прямыми участниками конфликта.
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
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Вчера, 14:57
 
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