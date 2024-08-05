https://1prime.ru/20240805/zelenskiy-850664237.html

Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией

Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией - 05.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией

Он (Зеленский - ред) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — сообщается в статье. | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T09:42+0300

2024-08-05T09:42+0300

2024-08-05T09:42+0300

россия

украина

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Соседи России боятся сбивать российские ракеты из-за потенциальной негативной реакции Москвы, подчеркнул украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Страна.ua"."Он (Зеленский - ред) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — сообщается в статье.Более того, Зеленский упомянул необходимость создания коалиции государств, так как для одной страны это будет слишком большой ответственностью. По его словам, Украина в ближайшее время обсудит с западными союзниками возможность сбития российских ракет над ее территорией. Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса и страны блока говорили, что не будут сбивать российские ракеты, чтобы не стать прямыми участниками конфликта.

https://1prime.ru/20240804/istrebiteli-850655145.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сво