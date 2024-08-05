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Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией - 05.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Он (Зеленский - ред) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — сообщается в статье. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T09:42+0300
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Соседи России боятся сбивать российские ракеты из-за потенциальной негативной реакции Москвы, подчеркнул украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Страна.ua"."Он (Зеленский - ред) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — сообщается в статье.Более того, Зеленский упомянул необходимость создания коалиции государств, так как для одной страны это будет слишком большой ответственностью. По его словам, Украина в ближайшее время обсудит с западными союзниками возможность сбития российских ракет над ее территорией. Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса и страны блока говорили, что не будут сбивать российские ракеты, чтобы не стать прямыми участниками конфликта.
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россия, украина, сво
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Зеленский: Запад боится сбивать российские ракеты из-за реакции Москвы
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ.
Соседи России боятся сбивать российские ракеты из-за потенциальной негативной реакции Москвы, подчеркнул украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Страна.ua
".
"
Он (Зеленский - ред) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — сообщается в статье.
Более того, Зеленский упомянул необходимость создания коалиции государств, так как для одной страны это будет слишком большой ответственностью. По его словам, Украина в ближайшее время обсудит с западными союзниками возможность сбития российских ракет над ее территорией.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса и страны блока говорили, что не будут сбивать российские ракеты, чтобы не стать прямыми участниками конфликта.
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